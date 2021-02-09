В течение 3 дней с 9 февраля правительственная команда Украины будет находиться в Брюсселе. В частности, будут говорить с представителями Североатлантического альянса относительно вступления государства в НАТО.

Чиновники 3 дня будут работать с Еврокомиссией и Европарламентом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Всеукраинском форуме "Украина 30".

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Что будут делать представители Украины в Брюсселе

Кроме того, будет проходить Совет ассоциации Украина – ЕС,

Это еще один большой шаг Украины в Европу, к цивилизованным международным стандартам, качеству жизни наших граждан,

– сказал Шмыгаль.

Премьер анонсировал переговоры с евроатлантическими структурами, с руководителями Североатлантического альянса о вступлении Украины в НАТО и ускорении этих процессов.

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