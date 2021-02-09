Ускорение вступления в НАТО: Шмыгаль анонсировал визит чиновников в Брюссель
В течение 3 дней с 9 февраля правительственная команда Украины будет находиться в Брюсселе. В частности, будут говорить с представителями Североатлантического альянса относительно вступления государства в НАТО.
Источник:24 канал
Чиновники 3 дня будут работать с Еврокомиссией и Европарламентом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Всеукраинском форуме "Украина 30".
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Что будут делать представители Украины в Брюсселе
Кроме того, будет проходить Совет ассоциации Украина – ЕС,
Это еще один большой шаг Украины в Европу, к цивилизованным международным стандартам, качеству жизни наших граждан,
– сказал Шмыгаль.
Премьер анонсировал переговоры с евроатлантическими структурами, с руководителями Североатлантического альянса о вступлении Украины в НАТО и ускорении этих процессов.
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