Закон, возобновляющий полноценную деятельность НАПК, вступил в силу 30 декабря. Накануне его опубликовали в официальном издании "Голос Украины".

Заметим, что Владимир Зеленский подписал закон еще 25 декабря. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Важно НАПК сможет составлять админпротоколы против судей-коррупционеров: Зеленский подписал закон

Парламентарии 15 декабря проголосовали за законопроекты № 4470 и 4471. Они призваны восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Почему это важно

27 октября Конституционный Суд принял скандальное решение об отмене наказания за ложь в декларации. Этим решением КСУ фактически лишил НАПК большинства полномочий. А деятельность НАПК, которое должно ежедневно проверять сотни деклараций и выявлять коррупционеров, заблокирована. Тогда десятки уголовных дел по очень громким фамилиям закрыли.

Из-за этого в Украине образовался конституционный кризис. На ситуацию сразу отреагировали в ЕС. Там заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.

Что предусматривает закон

Документ устраняет законодательные пробелы , возникшие из-за скандального решения КСУ от 27 октября, и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

, возникшие из-за скандального решения КСУ от 27 октября, и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Закон также устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, которые направлены на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц.

Закон предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Кроме того, установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни судей, а также обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные правонарушения.



КСУ отменил е-декларации / инфографика 24 канала