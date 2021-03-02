Встретится с президентом Евросовета: Зеленский отправился на Донбасс
Во вторник, 2 марта, Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс. Там украинский лидер встретится с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Источник:Офис Президента
Зеленский посетит зону проведения Операции объединенных сил в Луганской области.
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Кроме того, Зеленский и Мишель в формате видеовключения обратятся к участникам Всеукраинского форума "Украина 30".
Визит Мишеля в Украину: что известно
- С 28 февраля глава Европейского Совета Шарль Мишель совершает визит в страны Восточного партнерства.
- Политик уже посетил Молдову, где встретился с президентом страны Майей Санду.
- Кроме того, Мишель планирует посетить Грузию.
- 2 марта президент Евросовета прибыл в Украину. Здесь он планирует пробыть 2 дня.
- В частности, у Мишеля запланированы встречи с командованием Объединенных сил и наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
- Среду, 3 марта, политик проведет в Киеве. Там глава Евросовета посетит центр вакцинации.
- Кроме того, политик встретится с представителями украинских антикоррупционных институтов.
- Завершится визит Мишеля в Украину совместной пресс-конференцией с президентом Зеленским.
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