Рабочий визит Андрея Тарана в Японию продолжается. Однако встречу политика с министром обороны Японии Нобуо Киши пришлось отменить из-за коронавируса у одного из членов украинской делегации.

Министерство обороны Японии заявило, что эта встреча не может состояться из-за необходимости соблюсти противоэпидемические меры.

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После получения сообщения, что у одного из членов делегации Тарана (Андрея Тарана – 24 канал) обнаружили положительный результат теста на COVID-19, мы отменим эту встречу, учитывая необходимость соблюдения противоэпидемических мер,

– говорится в сообщении.

Что сказал Таран

Министр обороны Украины Таран рассказал, что его визит в Токио придаст новый импульс для развития двустороннего украинско-японского оборонного сотрудничества.

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в различных сферах. Таран отметил, что "взаимодействие Украины и Японии с Альянсом, США и партнерами в ЕС и ООН может создать существенные условия для противодействия многим современным вызовам и угрозам".

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