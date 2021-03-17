Член делегации подхватил COVID-19: встречу Тарана и министра обороны Японии отменили
Рабочий визит Андрея Тарана в Японию продолжается. Однако встречу политика с министром обороны Японии Нобуо Киши пришлось отменить из-за коронавируса у одного из членов украинской делегации.
Источник:Министерство обороны Японии
Министерство обороны Японии заявило, что эта встреча не может состояться из-за необходимости соблюсти противоэпидемические меры.
Заметьте Вакцинированный Виктор Ляшко заболел COVID-19: что это значит для нас
После получения сообщения, что у одного из членов делегации Тарана (Андрея Тарана – 24 канал) обнаружили положительный результат теста на COVID-19, мы отменим эту встречу, учитывая необходимость соблюдения противоэпидемических мер,
– говорится в сообщении.
Что сказал Таран
- Министр обороны Украины Таран рассказал, что его визит в Токио придаст новый импульс для развития двустороннего украинско-японского оборонного сотрудничества.
- Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в различных сферах. Таран отметил, что "взаимодействие Украины и Японии с Альянсом, США и партнерами в ЕС и ООН может создать существенные условия для противодействия многим современным вызовам и угрозам".
Кто из украинской делегации заразился
- COVID-19 во время визита в Японию диагностировали у генерального директора государственного концерна Укроборонпром Юрия Гусева.
- Сейчас политик находится в Посольстве Украины в Японии на самоизоляции.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter