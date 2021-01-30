Встречаюсь, ищу, смотрю: Ермак объяснил свое влияние на кадровую политику в ОП
Андрей Ермак подтвердил, что действительно участвует в собеседованиях с потенциальными кандидатами на высокие государственные должности. Глава Офиса Президента отметил, что имеет влияние в ОП.
Источник: НВ
В то же время Ермак отметил, что Кабмину он может только выразить свои рекомендации.
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Ермак отметил, что "профессиональные кадры являются основой любого государства".
Не скрою, что я 24 часа в сутки (особенно все, что касается кадровой политики в Офисе) встречаюсь, ищу, смотрю. Если в ОП я влияю, то в правительстве – это просто мое мнение,
– заявил Ермак.
Он опроверг утверждение о том, что отвечает за кадровую политику во многих государственных органах кроме ОП. Ермак подчеркнул, что ОП не влияет на кадровую политику. По его мнению, это было бы неправильно.
Ермак о назначении Татарова
Андрей Ермак объяснил, что на момент собеседования Олега Татарова, он "вполне устроил" ОП.
На тот момент, когда мы открывали вакансию, предложили несколько кандидатур, провели собеседование и профессиональный уровень этого человека нас устроил. Это стало основанием для принятия решения,
– добавил он.
Глава Офиса Президента обратил внимание, что в случае Татарова "это точно не была рекомендация Андрея Портнова".
Дело Татарова: главное
- Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в коррупции. Говорится о деле относительно квартир Национальной гвардии и убытках в размере 81 миллиона гривен.
- Бывший владелец "Укрстрой Девелопмент" Максим Микитась подтвердил, что ранее Татаров работал в его компании как "специалист по схемам".
- Накануне избрания меры пресечения Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ.
- В отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой открыли уголовное производство за возможное незаконное вмешательство в расследование.
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