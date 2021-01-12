Президент Владимир Зеленский 12 января 2021 года встретился с лидером Молдовы Майей Санду. Политик приехала в Украину с первым официальным визитом. О главных тезисах президентов во время встречи читайте в материале 24 канала.

Видео встречи Зеленского и Санду опубликовали на странице в фейсбуке Офиса Президента.

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Что сказал Зеленский

Глава государства поздравил граждан Украины и Молдовы с рождественскими праздниками: "Верю, что 2021 год принесет нашим странам процветания".

Он отметил, что свой первый зарубежный визит Санду сделала именно в Украину.

Украина ценит то, что Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Президент выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе Олега Андриенко. Напомним, военный получил смертельное ранение вблизи Песков 11 января.

Лидеры государств обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы. "Позиция Украины в этом вопросе неизменна. Мы твердо поддерживаем суверенитет Молдовы в рамках ее международно признанных границ", – подчеркнул Зеленский.

Президенты решили создать Президентский совет – новый постоянно действующий формат диалога и механизм координации и мониторинга реализации актуальных задач сотрудничества.

Приоритетными сферами для общего экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил: "У нас есть амбициозная идея – строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишенев".

Президенты обсудили создание пограничного мостового перехода через реку Днестр. По словам Зеленского, это сократит время путешествия между столицами до 5 часов.

Кроме того, лидеры рассматривали энергетический вопрос. В частности, увеличение объемов природного газа Молдовы, который хранится в украинских хранилищах.

Зеленский и Санду обсудили содействие Евросоюза в том, чтобы государства получили вакцины от коронавируса.

Считаю, что странам "Восточного партнерства" должно уделяться повышенное внимание странами ЕС в вопросах совместных процедур закупки и поставки вакцин,

– отметил Зеленский.

Что заявила Санду

Президент Молдовы обратилась на украинском языке. Она поблагодарила Зеленского за приглашение в Украину.

По ее словам, наше государство является стратегическим партнером для Молдовы.

Санду добавила, что государства планируют активизировать имплементацию программ европейской интеграции.

Политик выразила поддержку суверенитета и независимости Украины.

Кроме того, Санду пригласила Зеленского в Кишинев.

Смотрите прямую трансляцию встречи президентов: