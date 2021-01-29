Встреча "Люблинского треугольника": о чем договорились стороны
Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 29 января провели первое заседание "Люблинского треугольника". К нему присоединилась и белорусский лидер Светлана Тихановская.
Источник: 24 канал
Политики достигли ряда политических договоренностей.
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О чем договорились стороны
- Обсудили совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе.
- Очертили приоритеты сотрудничества "Люблинского треугольника" в 2021 году.
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