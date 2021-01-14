Руслан Хомчак спрогнозировал отношение к России в случае завершения войны на Донбассе. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины привел в пример Германию, с которой в течение десятилетий проходили процессы достижения взаимопонимания. Поэтому Украина со временем тоже придется строить отношения с агрессивным "соседом".

Каким будет отношение к России, когда война на Донбассе закончится

Свой прогноз того, как будут относиться к России после завершения войны на Донбассе, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак дал в интервью "Обозревателю".

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Вспомните Германию, как менялось отношение к этой стране. В течение десятилетий проходили процессы достижения взаимопонимания, адекватного сосуществования,

– отметил Хомчак.

В случае России, отмечает главнокомандующий ВСУ, нужно понимать, что с Украиной воюет кремлевская власть, а не весь российский народ.

Хомчак убежден, что в России живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит и кто именно начал вооруженную агрессию против Украины.

"Многие россияне поддерживают связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидят нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Какими будут отношения Украины – Россия

Хомчак считает, что после завершения войны могут принять определенные политические решения.

Поэтому нам придется со временем выстраивать отношения с "соседом" – Российской Федерацией. От этого никуда не деться,

– объясняет он.

Однако за все преступления в отношении гражданского населения и украинских военных, отмечает Хомчак, Россия должна ответить.

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