Вспомните Германию, – Хомчак спрогнозировал отношение к России после войны
Руслан Хомчак спрогнозировал отношение к России в случае завершения войны на Донбассе. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины привел в пример Германию, с которой в течение десятилетий проходили процессы достижения взаимопонимания. Поэтому Украина со временем тоже придется строить отношения с агрессивным "соседом".
Каким будет отношение к России, когда война на Донбассе закончится
Свой прогноз того, как будут относиться к России после завершения войны на Донбассе, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак дал в интервью "Обозревателю".
Читайте также Это жизнь украинцев, – Хомчак о том, почему нужно перемирие на Донбассе
Вспомните Германию, как менялось отношение к этой стране. В течение десятилетий проходили процессы достижения взаимопонимания, адекватного сосуществования,
– отметил Хомчак.
В случае России, отмечает главнокомандующий ВСУ, нужно понимать, что с Украиной воюет кремлевская власть, а не весь российский народ.
Хомчак убежден, что в России живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит и кто именно начал вооруженную агрессию против Украины.
"Многие россияне поддерживают связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидят нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь", – добавил главнокомандующий ВСУ.
Какими будут отношения Украины – Россия
Хомчак считает, что после завершения войны могут принять определенные политические решения.
Поэтому нам придется со временем выстраивать отношения с "соседом" – Российской Федерацией. От этого никуда не деться,
– объясняет он.
Однако за все преступления в отношении гражданского населения и украинских военных, отмечает Хомчак, Россия должна ответить.
Обратите внимание На Донбассе в 2020 году погибли не менее 75 военных: поименный список
Сколько украинцев погибло за время "перемирия"
- В боях на Востоке Украины в 2020 году погибли 75 украинских бойцов, 4 – после подписания соглашения о прекращении огня.
- По информации Генштаба, ранения получили более 330 бойцов, за время перемирия – 18.
- Больше о войне на Донбассе читайте по ссылке.
Поделиться новостью