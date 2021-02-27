Вопрос о том, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с оккупацией Крыма – неоднозначный. Никто не говорит, но такое впечатление, что некоторые украинцы уже смирились с потерей полуострова.

Однако Крым болит тем, кто сейчас вынужден под оккупацией жить в Крыму и страдает от притеснений кремлевской власти. Такое мнение в своем блоге "Думки мої тихі" высказал ведущий Артем Овдиенко.

Читайте полный текст блога Все меньше тех, кто помнит Украину: что будет с Крымом после 7 лет оккупации

Он отметил, что особенно Крым болит крымским татарам, которым полуостров – родина, которую в новейшей истории они уже дважды теряют.

Почему действий власти в отношении Крыма недостаточно

Наши европейские и американские партнеры уверяют, что никогда не признают Крым российским, кажется, что только это удерживает официальный Киев от того, чтобы официально махнуть рукой на Крым, предположил ведущий.

Якобы, а что мы уже можем с этим поделать, если там и население уже другое, и Путин передислоцировал туда ядерное оружие,

– сказал Овдиенко.

Официальный Киев, кажется, только и ждет повода на Крым рукой махнуть – потому что Крым болит тем, кто оттуда был вынужден бежать, когда туда пришла с оккупацией Россия, объяснил журналист.

"Тогда как официальный Киев, такое впечатление, вспоминает Крым лишь в знаменательные даты, в годовщину оккупации. И вспоминает разве что красивыми речами, от которых у патриотов сердце сжимается", – сказал Артем Овдиенко.

Он подчеркнул, что соответствующих действий недостаточно для того, чтобы Крым вернулся в Украину.

Обратите внимание! 26 февраля 2021 года в Украине отметили 7 годовщину крымскотатарского сопротивления российской оккупации.

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