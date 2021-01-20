В ВСП лишили премии судью, который покусал работника полиции
Вторая Дисциплинарная палата ВСП рассмотрела дело в отношении судьи из Одесской области, который в 2018 году покусал полицейского. Судье Овидиопольского районного суда Владимиру Кочку назначили минимальное наказание.
Дисциплинарное дело рассматривали по жалобе управления патрульной полиции в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.
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Вторая Дисциплинарная палата 18 января 2021 года приняла решение привлечь Кочка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора – с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 3 месяцев.
При рассмотрении дела УПП в Одесской области ДПП дважды принял участие в режиме видеоконференции в заседании Палаты. Также было обеспечено участие свидетелей сотрудников полиции.
Что этому предшествовало
- 26 июля 2018 года сотрудники Управления патрульной полиции в Одесской области остановили автомобиль Nissan Leaf из-за проезд перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора.
- Во время общения в патрульных инспекторов возникло подозрение относительно алкогольного опьянения водителя транспортного средства.
- Очевидцы пытались обвинить женщину-водителя в подмене, они уверяли, что якобы управлял машиной мужчина, который пересел на сиденье пассажира во время остановки.
- Он отказывался общаться, высказывался нецензурной лексикой и кусал инспекторов полиции.
- С помощью алкотестера Драгера у 38-летней женщины обнаружили 1,15 промилле. В отношении правонарушителя составлен протокол по делу об административном правонарушении.
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