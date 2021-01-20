Вторая Дисциплинарная палата ВСП рассмотрела дело в отношении судьи из Одесской области, который в 2018 году покусал полицейского. Судье Овидиопольского районного суда Владимиру Кочку назначили минимальное наказание.

Дисциплинарное дело рассматривали по жалобе управления патрульной полиции в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

К теме В Николаеве экс-нардеп попал в скандал из-за якобы нетрезвого вождения: видео

Вторая Дисциплинарная палата 18 января 2021 года приняла решение привлечь Кочка к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора – с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 3 месяцев.

При рассмотрении дела УПП в Одесской области ДПП дважды принял участие в режиме видеоконференции в заседании Палаты. Также было обеспечено участие свидетелей сотрудников полиции.

Что этому предшествовало