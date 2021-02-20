Щодо дій міністра охорони здоров'я Максима Степанова відкрили вже 2 справи у НАБУ. Мовиться нібито про його зловживання службовим становищем. Натомість Степанов запевнив, що причина нібито криється в іншому.

Про це у своєму відеоблозі "Підгорає" розповіла журналістка Катерина Соляр. Вона наголосила, що замість того, щоби все пояснити і визнати провину, очільник МОЗу обрав іншу тактику.

Читайте блог Спроба зриву вакцинації, – Степанов про розслідування НАБУ

Його тактика, за словами Соляр, звучить так: "Найкращий захист – це напад".

Довідка. На розслідування НАБУ щодо зловживання Степановим свого становища міністр відповів різко. Він зазначив, що На розслідування НАБУ щодо зловживання Степановим свого становища міністр відповів різко. Він зазначив, що такі дії НАБУ нібито зривають переговори з виробниками.

За словами Соляр, Степанов на таких заявах не зупинився. Він попрямував далі, просто до кабінету президента.

"Він хотів донести і йому ідею підривної діяльності НАБУ на користь Росії та російської вакцини", – наголосила журналістка.

Мовляв, все, що погане – то не він. Хто – пальцями показувати не буде. Скаже лише 2 слова: перше – Артем; друге – Ситник,

– підсумувала Соляр.

Журналістка пов'язала саме цю подію зі звільненням Ситника.

"Президент сказав: "окей". Терміново скликав Кабмін, до законопроєкту про діяльність НАБУ швидко внесли правку про звільнення Ситника раніше 2022 року", – сказала Соляр.

Дивіться блог Катерини Соляр "Підгорає": відео