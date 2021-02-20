У всьому винен Ситник: журналістка 24 каналу розповіла про хитру тактику Степанова
Щодо дій міністра охорони здоров'я Максима Степанова відкрили вже 2 справи у НАБУ. Мовиться нібито про його зловживання службовим становищем. Натомість Степанов запевнив, що причина нібито криється в іншому.
Источник:24 канал
Про це у своєму відеоблозі "Підгорає" розповіла журналістка Катерина Соляр. Вона наголосила, що замість того, щоби все пояснити і визнати провину, очільник МОЗу обрав іншу тактику.
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Його тактика, за словами Соляр, звучить так: "Найкращий захист – це напад".
За словами Соляр, Степанов на таких заявах не зупинився. Він попрямував далі, просто до кабінету президента.
"Він хотів донести і йому ідею підривної діяльності НАБУ на користь Росії та російської вакцини", – наголосила журналістка.
Мовляв, все, що погане – то не він. Хто – пальцями показувати не буде. Скаже лише 2 слова: перше – Артем; друге – Ситник,
– підсумувала Соляр.
Журналістка пов'язала саме цю подію зі звільненням Ситника.
"Президент сказав: "окей". Терміново скликав Кабмін, до законопроєкту про діяльність НАБУ швидко внесли правку про звільнення Ситника раніше 2022 року", – сказала Соляр.
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