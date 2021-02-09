Більшість українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Крім того, багато людей оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану". Однак є великою й частка тих, хто сподівається, що Україна всі проблеми подолає.

Такі результати показало опитування від Центру Разумкова. Дослідження проводили з 29 січня по 3 лютого. Цікаво Половина українців виступає за зміну влади в Україні: дані опитування

Як українці оцінюють процеси в Україні

4% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі.

70% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі.

69% опитаних оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану".

2% думають, що все в Україні – "добре" або "дуже добре".

26% розглядають ситуацію як "не погану та не добру").

Що українці кажуть про рівень добробуту їхньої родини

Як дуже добрий – 43%.

Як "досить" поганий – 43%.

Як "не поганий і не добрий" – 46%.

Як "добрий" або "дуже добрий" – 7%.

Швидкі зміни в економіці: погляд українців

7% вважають, що найближчими 3 місяцями економічне становище країни зміниться на краще.

8% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

32% висловили думку, що найближчими 3 місяцями економічне становище країни зміниться на гірше.

24% думають, що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини.

48% вважають ситуація за 3 місяці істотно не зміниться на краще.

53% – що ситуація істотно не зміниться на гірше.

У Центрі Разумкова додають, що очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні 2019 року. Тоді на погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 41% опитаних. Натомість на погіршення добробуту власної родини – 32%.

Також експерти зауважили, що очікування змін у найближчі 2 – 3 роки є суперечливими. Адже частки респондентів, які очікують за цей період, що економічна ситуація в країні та добробут родини покращаться, погіршаться або не зміняться, мало відрізняються. Ці показники перебувають у діапазоні від 19 до 25%.

Чи здатна Україна подолати чинні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років

16% вважають, що так.

51% – що здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі.