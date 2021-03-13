Вопрос относительно вероятного провала спецоперации с вагнеровцами в Беларуси будет рассматривать временная следственная комиссия Верховной Рады. Ее создание анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) уже зарегистрировали в парламенте. И проголосовать этот вопрос могут на следующей неделе.

К теме Офис Президента пытается скрыть от мира это позорное событие, – Бутусов о вагнеровцах

ВСК по варгнеровцах могут проголосовать уже в марте

Журналист программы "Свобода слова Савика Шустера" спросил у Давида Арахамия о его нарушении во время парковки. А поскольку произошло это возле здания Офиса Президента, откуда лидер президентской фракции и возвращался, то поинтересовался и атмосферой на Банковой.

Мол, какая в ОП сейчас ситуация – учитывая анонсирован выход фильма расследователей Bellingcat об операции по захвату вагнеровцев.

Нормальная атмосфера. Рабочая абсолютно. Кстати, мы на этой неделе зарегистрировали временную следственную комиссию по расследованию любых признаков вмешательства,

– сообщил Арахамия.

И пояснил: "Тот вопрос, который беспокоит общественность – его будут рассматривать в рамках этой комиссии. И я надеюсь, что на следующей неделе мы ее проголосуем".

Коротко о скандале вокруг вагнеровцев

Скорее всего, Арахамия под "вопросом, который беспокоит общественность" имел в виду скандальную информацию о возможном срыве спецоперации по захвату боевиков, которую якобы планировала Украина. Напомним:

29 июля в Беларуси задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера" . В Беларуси тогда заявили, что те мужчины прибыли в страну, чтобы дестабилизировать там ситуацию накануне президентских выборов.

Интересно, что часть из задержанных есть в базе "Миротворца" – они воевали на Донбассе на стороне России. Собственно, России всех вагнеровцев Беларусь и отдала (произошло это 14 августа). А запрос Украины об экстрадиции был проигнорирован .

Почти сразу в СМИ появилась информация, что боевиков ЧВК "Вагнера" на самом деле планировала задержать Украина. Но спецоперация сорвалась из-за "слива" из Офиса Президента.

Глава ОП Андрей Ермак в ответ заявил, что готов к любым расследованиям по делу. Мол, Офису Президента "нечего бояться и скрывать".