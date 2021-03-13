ВСК о вагнеровцах в Раде могут создать уже на следующей неделе, – Арахамия.
Вопрос относительно вероятного провала спецоперации с вагнеровцами в Беларуси будет рассматривать временная следственная комиссия Верховной Рады. Ее создание анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
По его словам, постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) уже зарегистрировали в парламенте. И проголосовать этот вопрос могут на следующей неделе.
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ВСК по варгнеровцах могут проголосовать уже в марте
Журналист программы "Свобода слова Савика Шустера" спросил у Давида Арахамия о его нарушении во время парковки. А поскольку произошло это возле здания Офиса Президента, откуда лидер президентской фракции и возвращался, то поинтересовался и атмосферой на Банковой.
Мол, какая в ОП сейчас ситуация – учитывая анонсирован выход фильма расследователей Bellingcat об операции по захвату вагнеровцев.
Нормальная атмосфера. Рабочая абсолютно. Кстати, мы на этой неделе зарегистрировали временную следственную комиссию по расследованию любых признаков вмешательства,
– сообщил Арахамия.
И пояснил: "Тот вопрос, который беспокоит общественность – его будут рассматривать в рамках этой комиссии. И я надеюсь, что на следующей неделе мы ее проголосуем".
Коротко о скандале вокруг вагнеровцев
Скорее всего, Арахамия под "вопросом, который беспокоит общественность" имел в виду скандальную информацию о возможном срыве спецоперации по захвату боевиков, которую якобы планировала Украина. Напомним:
- 29 июля в Беларуси задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера". В Беларуси тогда заявили, что те мужчины прибыли в страну, чтобы дестабилизировать там ситуацию накануне президентских выборов.
- Интересно, что часть из задержанных есть в базе "Миротворца" – они воевали на Донбассе на стороне России. Собственно, России всех вагнеровцев Беларусь и отдала (произошло это 14 августа). А запрос Украины об экстрадиции был проигнорирован.
- Почти сразу в СМИ появилась информация, что боевиков ЧВК "Вагнера" на самом деле планировала задержать Украина. Но спецоперация сорвалась из-за "слива" из Офиса Президента.
- Глава ОП Андрей Ермак в ответ заявил, что готов к любым расследованиям по делу. Мол, Офису Президента "нечего бояться и скрывать".
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