Недавно стало известно, что скандальный нардеп Илья Кива готовится защищать диссертацию. Выяснилось, что это все-таки правда, политик сам подтвердил информацию.

Кива будет защищать диссертацию

Известный своими ругательными высказываниями нардеп работает над трудом "механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

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Я системно занимаюсь укреплением себя как личности и самовоспитанием. Всю жизнь учусь. У меня три высших образования, на секундочку,

– заявил Кива.

Он подчеркнул, что окончил академию Министерства внутренних дел с красным дипломом.

После того Кива "начал потихоньку писать диссертацию". Сейчас он уже заканчивает работу над ней. Кстати, по словам чиновника, на написание труда он потратил 5 лет. "У меня есть научный руководитель. Постепенно прохожу определенные этапы подготовки. Это научная степень, процесс саморазвития".

Кива возмутился реакцией общества на его диссертацию

Политик заявил, что не понимает, почему эта информация вызвала такую реакцию у общества.

"Почему этот вопрос так остро стоит на повестке дня? В чем проблема, что человек учится? Я так понимаю, просто хотели поднять какой-то хайп. Наверное, замечательно, что я привлекаю такое внимание. Я когда буду крестить детей или после туалета мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать", – заявил Кива.

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