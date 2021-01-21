Виталий Немилостивый 21 января написал заявление об отставке с должности заместителя вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Причиной такого решения стал инцидент с патрульной полицией.

Чтобы сдержать чиновника, правоохранителям пришлось применить к нему наручники. Об этом сообщает ТСН. Актуально "А вы знаете, кто мой дядя": полиция раскрыла детали скандала с заместителем Уруского Когда о поведении заместителя министра стало известно общественности, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров Украины обсудит отставку Немилостивого. Детали инцидента 30 декабря патрульные остановили автомобиль Немилостивого. Причиной стало то, что водитель нарушил правила дорожного движения.

За рулем находился сам чиновник. После диалога с ним правоохранители заподозрили, что мужчина является нетрезвым.

Однако проходить соответствующую проверку Немилостивый отказался.

Свое поведение он аргументировал тем, что занимает должность заместителя министра.

Впоследствии Немилостивый начал толкать патрульных и дергать на них одежду.

Чтобы успокоить замминистра, полицейские надели на него наручники.

Такое поведение Немилостивого возмутило его руководителя – Олега Уруского. Он заявил, что Немилостивый больше не может занимать свою должность.