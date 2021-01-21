Вся страна увидела в наручниках: Немилостивый написал заявление об отставке, – СМИ
Виталий Немилостивый 21 января написал заявление об отставке с должности заместителя вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Причиной такого решения стал инцидент с патрульной полицией.
Чтобы сдержать чиновника, правоохранителям пришлось применить к нему наручники. Об этом сообщает ТСН.
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Когда о поведении заместителя министра стало известно общественности, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров Украины обсудит отставку Немилостивого.
Детали инцидента
- 30 декабря патрульные остановили автомобиль Немилостивого. Причиной стало то, что водитель нарушил правила дорожного движения.
- За рулем находился сам чиновник. После диалога с ним правоохранители заподозрили, что мужчина является нетрезвым.
- Однако проходить соответствующую проверку Немилостивый отказался.
- Свое поведение он аргументировал тем, что занимает должность заместителя министра.
- Впоследствии Немилостивый начал толкать патрульных и дергать на них одежду.
- Чтобы успокоить замминистра, полицейские надели на него наручники.
- Такое поведение Немилостивого возмутило его руководителя – Олега Уруского. Он заявил, что Немилостивый больше не может занимать свою должность.
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