Вся фракция перессорилась, – депутат от "слуг" о деле Стерненко
У нардепов от "Слуги народа" возникли разные мнения относительно приговора активисту Сергею Стерненко. Дошло даже до ссор и готовности депутатов покинуть фракцию.
Источник:телеграмм Ольги Василевской-Смаглюк
Так, депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что члены фракции бросаются противоречивыми заявлениями из-за приговора.
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В результате уже все перессорились и готовы выйти из фракции. Спорят так, как будто весь состав нашей политической силы присутствовал при совершении Стерненко преступления и точно знают, чей был нож и был ли он,
– сказала Василевская-Смаглюк.
Какие заявления относительно Стерненко озвучивали "слуги"
- Часть "слуг" заявили, что понимают, почему активисты выходят на протесты и подчеркнули, что выбор судьи вызывает возмущение. Члены фракции требуют провести судебную реформу.
- Однако нардеп Даниил Гетманцев выступил с другим заявлением "слуг". В нем говорилось о поддержке мирных собраний, однако депутат подчеркнул, что "демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении". Поэтому правоохранителей призвали действовать в рамках закона.
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