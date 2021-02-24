У нардепов от "Слуги народа" возникли разные мнения относительно приговора активисту Сергею Стерненко. Дошло даже до ссор и готовности депутатов покинуть фракцию.

Так, депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что члены фракции бросаются противоречивыми заявлениями из-за приговора.

К теме "Слуги народа" обнародовали различные заявления относительно приговора Стерненко

В результате уже все перессорились и готовы выйти из фракции. Спорят так, как будто весь состав нашей политической силы присутствовал при совершении Стерненко преступления и точно знают, чей был нож и был ли он,

– сказала Василевская-Смаглюк.

Какие заявления относительно Стерненко озвучивали "слуги"

Часть "слуг" заявили, что понимают, почему активисты выходят на протесты и подчеркнули, что выбор судьи вызывает возмущение. Члены фракции требуют провести судебную реформу.

Однако нардеп Даниил Гетманцев выступил с другим заявлением "слуг". В нем говорилось о поддержке мирных собраний, однако депутат подчеркнул, что "демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении". Поэтому правоохранителей призвали действовать в рамках закона.

Обратите внимание! Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к 7,3 годам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Дело касается похищения экс-депутата с целью завладения его 300 гривнами. Сам Стерненко назвал это производство политически мотивированным.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала