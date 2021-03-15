Совет директоров Всемирного конгресса украинцев 13 марта исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии. Его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам и ценностям ВКУ.

Такое решение приняли впервые за более чем 50-летнюю историю Конгресса. ОУОЛ была одной из трех составляющих организаций из Латвии.

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ОУОЛ исключили из рядов ВКУ

Представители ВКУ в течение длительного времени мониторили деятельность ОУОЛ;

официально общались с его руководством с предоставлением непосредственных доказательств об антиукраинской деятельности ОУОЛ и обращением их опротестовать;

проводили консультации с ведущими украинцами в Латвии;

заслушали на специальном заседании Совета директоров 13 марта 2021 года уполномоченного председателем ОУОЛ заместителя этого Объединения.

На основании вышеупомянутых фактов Всемирный конгресс украинцев принял решение исключить из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии.

Что известно о деятельности ОУОЛ

На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ демонстрируют антиукраинскую позицию.

Говорится о:

пропаганде различной антиукраинской информации в социальных сетях;

участии в акциях организаций, руководствующихся идеологией "русского мира";

распространении дезинформации о войне на Донбассе и клеветы на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", убивающей детей;

высказываниях, которые дискредитируют Революцию Достоинства;

продвижении идеи о создании новороссийской республики;

идеализации террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко;

сотрудничестве с российскими пропагандистскими СМИ;

поддержке пророссийских радикальных групп в Латвии, которые подрывают ее суверенитет;

пропаганде в Латвии запрещенной советской символики и истории;

участии руководителей и представителей ОУОЛ в мероприятиях Посольства России в Латвии;

проведении культурных мероприятий в учреждениях России и приглашении на них дипломатических представителей государства-агрессора.

Эти доказательства были предоставлены президенту и руководителю ОУОЛ в официальном письменном обращении, однако ни одно из них не было опровергнуто ни письменно, ни во время выступления представителя ОУОЛ на специальном заседании Совета директоров ВКУ. Все это стало причиной для исключения ОУОЛ из членства в ВКУ.

Сегодня, когда Украина уже седьмой год противостоит российской агрессии, одной из основных задач ВКУ и его сети в более чем 60 странах мира является поддержка украинского народа по защите территориальной целостности Украины,

– заявил президент ВКУ Павел Грод.

Он добавил, что членство в любой организации, которая пропагандирует антиукраинскую политику и сотрудничает с российскими властными структурами, является недопустимым.

ВКУ готов к сотрудничеству

Всемирный конгресс украинцев открыт к сотрудничеству с украинскими общественными организациями в диаспоре, которые устойчиво стоят на проукраинской позиции, что соответствует основным принципам деятельности ВКУ.

Конгресс будет взаимодействовать со своими составляющими организациями в Латвии, чтобы усилить украинские патриотические силы и поддержать формирование нового центрального представительства украинцев в стране для осуществления проукраинской общественной деятельности.