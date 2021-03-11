"Жена Ивана": Всемирный экономический форум назвал княгиню Ольгу российским монархом
На сайте Всемирного экономического форума опубликовали материал о выдающихся женщинах, которые изменили мировую историю. Украинскую княгиню Ольгу в нем назвали россиянкой.
Источник:Телеграм Игоря Мосийчука
Игорь Мосийчук отметил, что мужа Ольги – князя Игоря – почему-то переименовали в Ивана. Кроме того, в статье говорилось, что "Киевская Русь – "предок российского государства".
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На сайте Мирового экономического форума появилась статья о 6 женщинах, изменивших мировую историю с очень странным разделом о княгине Ольге. Во-первых, ее почему-то назвали "русским монархом", а Киевскую Русь – "предком российского государства",
– отметил Мосейчук.
Политик отметил: он надеется, что "тому, кто писал эту статью проведут соответствующий урок истории и расскажут, что во времена княгини Ольги до основания города Москва оставалось еще две сотни лет".
Княгиню Ольгу назвали русским монархом / Скриншот Игоря Мосийчука
Реакция Всемирного экономического форума
Однако, к сожалению, автор статьи не учел свою ошибку. Украинскую княгиню Ольгу просто удалили из статьи.
К материалу добавили сообщение, что "предыдущая версия статьи содержала упоминания о княгине Ольге. Мы удалили этот кусок из-за противоречивых исторических сведений".
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