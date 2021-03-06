Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Он приедет по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбук депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она добавила, что депутаты из фракции летали поздравлять патриарха с днем рождения.

К теме Варфоломей опроверг раскол в православии из-за автокефалии ПЦУ: говорит, что не отступит

Появление патриарха на празднике независимости Украины считают довольно символичным.

Последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году. Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей для независимости и признания украинского православия,

– говорится в сообщении.

Визиты Зеленского к патриарху