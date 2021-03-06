Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой визит в Украину
Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Он приедет по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
Источник:Фейсбук Евгении Кравчук
Об этом сообщила на своей странице в фейсбук депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она добавила, что депутаты из фракции летали поздравлять патриарха с днем рождения.
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Появление патриарха на празднике независимости Украины считают довольно символичным.
Последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году. Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей для независимости и признания украинского православия,
– говорится в сообщении.
Визиты Зеленского к патриарху
- Президент Зеленский дважды лично встречался с Варфоломеем І – в 2019 и 2020 годах. Оба раза глава государства приглашал патриарха в Украину.
- Однако в 2019 году визиту помешала пандемия коронавируса.
- В октябре 2020 года Зеленский с женой снова летал к патриарху в Стамбул. Они обсудили возможные даты визита – одной из них рассматривали посещение Варфоломея к 30-й годовщине независимости Украины.
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