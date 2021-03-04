Несмотря на то, что вокруг премьера Дениса Шмыгаля постоянно циркулируют слухи о возможном увольнении, сам глава правительства уверяет, что об этом не беспокоится. Шмыгаль уверен, что назначение его Кабмина было, скорее, антикризисным шагом, чем политическим.

О том, как он относится к угрозе увольнения, Шмыгаль рассказал в интервью.

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Шмыгаль говорит, что не интересуется рейтингами

Я никогда не интересовался рейтингами и тем, кому нравлюсь, а кому – нет. Всех премьеров всегда хотят уволить. Это, наверное, неотъемлемый атрибут высоких государственных должностей. Назначение нашего Кабмина – скорее антикризисный шаг, чем политический компромисс,

– сказал Шмыгаль.

В спокойные времена правительства более политизированы

По словам Шмыгаля, в спокойные времена – без пандемии и экономического кризиса правительства более "политизированы". Во время, когда пришло его правительство, подчеркнул премьер, были и коронавирус, и засуха, и пожары, и наводнения.

Понимаю, придет время – мы все уйдем со своих должностей, нет вечных премьеров или министров. Но я пришел и выполняю свою работу, мне нечего прятать глаза,

– добавил премьер.

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В ОПУ пока причин для отставки Шмыгаля не видят

Отметим, что недавно в Офисе Президента заявили, что некоторые позиции в правительстве Шмыгаля необходимо усилить. Однако пока об отставке самого премьера не говорится. По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, правительство еще не доработало свою каденцию.