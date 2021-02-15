Всегда передаю приветы Соросу и Пинчуку и прошу денег, – Рудик
Глава партии "Голос" Кира Рудик иронично прокомментировала слухи, что Виктор Пинчук якобы финансировал их политсилу на местных выборах. Политик назвала Пинчука и Джорджа Сороса своими любимыми персонами.
Источник:Obozrevatel
Рудик заявила, что всегда передает им привет и просит денег.
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Уважаемые господа Пинчук и Сорос, все рассказывают, что вы нас спонсируете, но деньги до нас еще так и не дошли. Пожалуйста, могли бы вы что-то все-таки нам передать,
– заметила политик.
По словам Рудик, если бы каждый раз, когда кто-то рассказывает, что "Голос" спонсирует Сорос, политсила получала бы гривну, не пришлось бы фандрейзить.
Кроме того, Рудик отреагировала на слухи, что рядом с ними всегда тусуются люди, связанные с Соросом и Пинчуком.
Политик подчеркнула: "преимущественно в таких случаях речь идет о людях, которые получали зарубежное западное образование и которые разделяют наши ценности".
Чаще всего эти люди жили и работали в США или Европе и получали образование в Стэнфорде или Гарварде. По словам Рудик, когда они возвращаются в Украину, "Голос" становится для них ценностно и эмоционально ближайшей партией.
Кто такие Сорос и Пинчук
- Джордж Сорос – американский финансист. По состоянию на 2020 год его состояние оценивалось в 8 миллиардов долларов. Сорос вошел в историю Украины благодаря финансированию активистов, общественных деятелей и отдельных организаций. Его именем часто спекулируют пророссийские политики.
- Виктор Пинчук – занимает 2 позицию в списке 10 самых богатых украинцев. По состоянию на 2020 год его состояние оценивали в 2,415 миллиарда долларов.
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