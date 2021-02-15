Глава партии "Голос" Кира Рудик иронично прокомментировала слухи, что Виктор Пинчук якобы финансировал их политсилу на местных выборах. Политик назвала Пинчука и Джорджа Сороса своими любимыми персонами.

Рудик заявила, что всегда передает им привет и просит денег.

Актуально Партия "Голос" осталась без госфинансирования из-за НАПК, – Рудик

Уважаемые господа Пинчук и Сорос, все рассказывают, что вы нас спонсируете, но деньги до нас еще так и не дошли. Пожалуйста, могли бы вы что-то все-таки нам передать,

– заметила политик.

По словам Рудик, если бы каждый раз, когда кто-то рассказывает, что "Голос" спонсирует Сорос, политсила получала бы гривну, не пришлось бы фандрейзить.

Кроме того, Рудик отреагировала на слухи, что рядом с ними всегда тусуются люди, связанные с Соросом и Пинчуком.

Политик подчеркнула: "преимущественно в таких случаях речь идет о людях, которые получали зарубежное западное образование и которые разделяют наши ценности".

Чаще всего эти люди жили и работали в США или Европе и получали образование в Стэнфорде или Гарварде. По словам Рудик, когда они возвращаются в Украину, "Голос" становится для них ценностно и эмоционально ближайшей партией.

Кто такие Сорос и Пинчук