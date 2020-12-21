О том, чего ждать от пандемии коронавируса, нужен был локдаун весной, насколько эффективен карантин выходного дня и о политике Минздрава – в интервью Bihus.Info говорил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Также он объяснил, как менялась статистика заболеваемости и назвал свои прогнозы и сценарии. Подробнее – читайте на 24 канале.

Важно Как изменилась заболеваемость COVID-19 в Украине за неделю

В общем, все фигово, Все умрут?

Не все. До конца года где-то, возможно, до 20 тысяч человек, к сожалению, умрет от COVID-19. Еще в октябре, когда мы озвучили эту цифру впервые – новости взяли это под видом какой-то страшной сенсации, будто это какой-то невероятно ужасный сценарий. Тогда было где-то примерно 5 тысяч смертей от COVID-19. А сейчас уже почти 14 и это продолжается. Очень похоже, что этот черный сценарий октября будет обычным сценарием декабря. Мы потеряем немало людей – в несколько раз больше, чем на войне.

У вас есть базовые 3 сценария: зеленый желтый черный. За ними какие цифры?

► Согласно с черным сценарием на сегодня возможна такая ситуация, что может фиксироваться 30 тысяч случаев в день нашей системой тестов.

► При желтом, по которому мы сейчас движемся, в январе месяце будет где-то 20 тысяч случаев в день.

► Зеленый сценарий уже абсолютно нереален. Потому что те решения, которые необходимы были, чтобы он произошел, приняты не были, ну при нем мы выходили на неплохие показатели на 5 – 4 тысячи и могли бы контролировать пандемию. Но этот шанс уже упущен.

Скорее всего, мы будем двигаться по желтому сценарию, и будем иметь на новогодние праздники где-то по 20 тысяч больных в день и смертность будет такой же, как сейчас. Все наши сценарии исходят из того, что дальше все происходит, как сейчас. То есть правительство продолжает ту политику, которая есть теперь. Но мы в течение ноября – декабря встретились с ситуацией, что мы должны пересчитывать свои сценарии, потому что правительство меняло нам вводные. Карантин выходного дня, поменял нам вводные. Сейчас отменили карантин выходного дня, мы снова меняем вводные.

Был нужен локдаун весной?

Нужен. Я всегда говорю о том, что есть 2 удачных решения правительства во всей пандемии. Первый – это локдаун весной. Потому что если бы не было локдауна весной, мы бы еще тогда узнали, что такое переполненная больница, что такое концентраторы, и все эти "прелести" о которых мы сейчас узнаем, мы бы их имели также весной.

Второе хорошее решение – это выйти в мае в адаптивный вариант. Это, правда, надо было сделать недели на 3 раньше. Но нужно было бы, чтобы этот адаптивный карантин действовал бы до октября. Он продержался в нормальном варианте до июля. Потом начались компромиссы, у нас вообще вся борьба с пандемией – это история из разных компромиссов. Они начались еще с июля, когда оказалось что некоторые крупные города начали показывать рост случаев и начали по индикаторам попадать в те зоны, которые мэрам не понравились.

Локдаун в сентябре, октябре был нужен?

В октябре уже да. Мы могли бы минимально еще успеть, если бы мы приняли решение в октябре или в начале ноября – сделать себе не жесткий локдаун. Такой, как в Германии, когда часть сфер вынуждена закрыться, например, рестораны, сауны, спортзалы, массовые мероприятия.

Для чего был нужен? Для того, чтобы остановить рост, и оставаться на таком стабильном и контролируемом уровне долгое время до весны. Та же Германия сейчас так делает, и действительно это показывает такой результат. У нас же продолжился рост и он продолжается. И я думаю, что все закончится жестким локдауном.

Полностью интервью с Павлом Ковтонюком смотрите в видео: