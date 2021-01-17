Самолеты падают, климат изменился до неузнаваемости, коронавирус и дальше свирепствует, вокруг тотальный карантин и локдаун. От собственного бессилия хочется просто сесть и заплакать. Но ведь это не поможет.

Или, если поплакать, то это сможет помочь горю? Может ли человек выплакать все свои слезы, плачут ли мужчины и действительно ли детский плач надо просто переждать – об этом и не только в программе "Осторожно, миф" на 24 канале.

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Миф 1. Слезами горю не поможешь

Психолог Оксана Зинько отметила, что слезами горю не помочь. Но это поможет нашему внутреннему миру его пережить.

В то же время заведующий кафедрой офтальмологии НМАПО им. П. Л. Шупика Сергей Рыков считает, что таким образом можно горю помочь. Ведь слезы не выдуманы человеком, они касаются центральной нервной системы.

Когда я понимаю, что в моей семье сегодня годовщина какого-то траурного события или наоборот нас стало больше, я могу позволить себе насытиться этими чувствами. Мы так много чего себе запрещаем,

– подчеркнула Зинько.

По словам профессора, именно ученые придумали слово "катарсис". То есть, когда становится легче, если человек поплачет.

Миф 2. Мужчины не плачут

Психолог отметила, что это является нездоровым стереотипом. Для социума было бы очень удобно, чтобы мужчины не плакали. Ведь кто-то должен оставаться и быть сильным в какой-то ситуации. То, что мужчины редко плачут, связано с формированием ЦНС, характера человека, социума.

Зоопсихолог Сергей Клочко пояснил, что по данным научных исследований, они менее эмоциональны. По всему миру мужчины плачут в 5 раз меньше, чем женщины.

Справка. Международные исследования подтверждают, что не все люди одинаково плаксивы. И биологический пол имеет значение. Например, в США женщины плачут в среднем 3,5 раза, а мужчины – 1,9 раза в месяц. Но еще сильнее на слезливость влияют культурные и возрастные различия. Так, китаянки плачут даже меньше, чем представители мужского пола из Америки – 1,4 раза в месяц. А болгарским мужчинам достаточно и одного раза в год.

По мнению психолога, сила мужчины не в том, что он себя останавливает в слезах. Возможно, его внутренняя сила и мудрость будет большей, если он позволит себе проемоциировать при окружении. Поэтому когда в первом классе мальчикам говорят не плакать, потому что "ты – мужчина", это выглядит опасно для их психоэмоционального будущего.

Миф 3. Детские слезы надо просто переждать

На первом году жизни у ребенка слез мало. Они начинают выделяться с 3-4 лет. Через плач малыши о чем-то информируют. Хотят сообщить своим родителями или окружающим, что им тепло, холодно, голодно, скучно. И чтобы уберечь себя, они используют плач.



С помощью плача дети пытаются о чем-то информировать родителей / Фото Healthline

Однако Оксана Зинько отметила, если ребенок воспитывается в гиперопекающей семье, то плач будет уже стилем манипуляции и вариантом получить то, что может и не очень нужно ребенку.

Впрочем, оставить ребенка один на один с его слезами – это не выполнять свою родительскую функцию.

Миф 4. Человека в слезах надо обнять и успокоить

Психолог объяснила, что в обществе принято так говорить: "А чего ты ревешь? Остановись!". Впрочем, это не для того, чтобы человеку стало легче, что он не плачет. А из-за того, что тот, кто оказывается рядом в эти моменты, не может принять такие эмоции.

Слезы для плачущего могут быть о чем-то одном. А для того, кто является свидетелем, могут быть совсем о другом,

– рассказала она.

Поэтому не нужно утешать с помощью любого физического контакта. Не нужно делать какие-то поглаживания. Мы ведь не знаем, какой у этого человека контакт со своим телом.

Миф 5. Можно выплакать все слезы

Офтальмолог полностью отрицал такое утверждение. Слеза физиологически выделяется внутри глаза в полости – где-то 1 миллилитр в день, чтобы глаз функционировал. Он без слезы погибнет, пересохнет, скрутится и станет меньше. Поэтому человек ослепнет.

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Оксана Зинько высказала несколько иное мнение. Выплакать все слезы возможно – в понимании прожить ту ситуацию. Например, если речь идет о потере родного человека. В первые месяцы слез было больше, а через год – уже меньше. А через 10 лет – количество значительно уменьшится.

Слеза – это шуба для глаза. Чтобы он не замерзал зимой, то выделяется очень много слез. Это нужно, чтобы не появился лед.

Обратите внимание! При жизни человек успевает выплакать в среднем 70 литров слез, то есть 4,5 миллиона слезинок. Это вместе с тем, что течет от ветра, нарезки лука, во время просмотра сентиментальных фильмов и в моменты отчаяния.

Миф 6. Слезы от лука, грусти и счастья – похожи по составу

Слеза – это практически плазма крови, которая также солоновата. Ведь основной состав слезы – вода и около 4,5 натрий хлора.

Когда мы говорим, что нечто "чистое, как слеза", то уже распространяем бытовой миф. Ведь, кроме воды и соли, каждая капля слезы содержит

целый коктейль электролитов и жирных масел;

более 1,5 тысячи различных белков.

Анализы показали, что эмоциональные слезы существенно отличаются от тех технических, которые увлажняют глаз ежедневно. В них присутствуют гормоны, которые расслабляют и снимают боль, а после нескольких минут плача весь организм вовлекается в процесс и получает облегчение, подобное наркотическому.



Слезы отличаются по своему составу / Фото Shutterstock

И не зря говорят, что слезы бывают холодные, жгучие, сладкие и горькие. Ведь, в зависимости от внутреннего состояния и внешних условий, организм человека замешивает этот коктейль каждый раз с незначительными изменениями в ингредиентах, некоторые из которых мы даже можем почувствовать на вкус.

Миф 7. Слезы могут быть симптомом болезни

По словам психолога, слезы без причины – это звоночек. Но важно обращать внимания на продолжительность и интенсивность. Слезы могут быть симптомом определенного психоэмоционального заболевания или состояния.

Помимо психических и неврологических проблем, чрезмерная слезливость может свидетельствовать о:

воспалительных заболеваниях глаз;

скрытой аллергии;

недостатке витамина В12;

гиперфункции щитовидки;

диабете;

и даже раке слезной железы.

Миф 8. Слезы проясняют взгляд

Сергей Рыков подтвердил, что слеза улучшает зрение. Мы моргаем тогда, когда пересыхает роговица, поэтому возникает потребность ее увлажнить. Человек сосредотачивается и забывает 18 раз в минуту моргать, и вот тогда ощущается жжение в глазах, потому что роговица высохла.

Глаза пересыхают с возрастом, особенно у женщин, а также при работе с химическими раздражителями или необходимостью постоянного напряжения зрения. Как вот у хирургов или программистов. И избавиться от синдрома сухого глаза очень непросто. Впрочем, там, где одни видят проблему, другие находят возможность. Продажи искусственных слез уже сегодня составляют более 3,5 миллиарда долларов, и этот рынок будет неуклонно расти.

Что такое искусственные слезы?

Это разновидность глазных капель для лечения сухости и раздражения, связанных с дефицитом выработки слез.



Раньше вместо искусственных слез куриный белок разводили 1 к 3 с водой и закапывали в глаз. Сейчас есть примерно 20 названий препаратов искусственных слез, в состав которых входит гиалуроновая кислота, витамины и аминокислоты.

Искусственные слезы спасают шахтеров и альпинистов, помогают актерам на съемках эмоциональных крупных планов и военным снайперам на боевых дежурствах. Впрочем, как и любые лекарства, их не стоит назначать себе самостоятельно. И тем более не стоит пытаться выжать из себя слезу через силу с терапевтической целью: это не сработает.

В самом деле, притворные слезы – это более обидно, чем настоящий плач. Особенно, когда плачет тот, кто на самом деле является виновником ситуации: крокодильи слезы. Но плачут ли вообще крокодилы? Почему стали поговоркой именно слезы этих рептилий? Сколько на самом деле "кот наплакал"? И от чего плачет олененок Бемби?

Миф 9. Крокодилы оплакивают своих жертв

Зоопсихолог рассказал, что животные могут плакать по разным причинам. Например, когда теряют потомство или, когда бобр теряет свое жилище. Они страдают, так это действительно плачут. Однако коты этого почти не делают, ведь у них слезотечение возникает очень редко.

Кот наплакал, потому что сколько того кота и того глаза. Понятно, что там 0,02 миллилитра в день,

– отметил профессор Сергей Рыков.

А крокодильи слезы таки существуют. Крокодил плачет во время поедания своей жертвы. Так он ее оплакивает. Впрочем, на самом деле это является особенностью пищеварительной системы пресмыкающихся.

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Крокодильи слезы смущали ученых издревле. Еще в начале нашей эры Плутарх отмечал, поведение раскаявшихся преступников подобно именно этим хищникам. Миф со временем окреп, оброс новыми подробностями, и стал поговоркой едва ли не во всех языках мира.

Но лишь в 2007 году ученый из Флориды Кент Улиет сумел заснять процесс питания кайманов и аллигаторов и выяснить, что именно происходит.

Интересно. Древние рептилии выделяют слезы все время в течение пребывания на суше, чтобы уберечь глаз от пересыхания. А когда выпадает возможность поесть на берегу, крокодилы спешат, глотают жертву не пережевывая. Затем закашливаются, и слезы рефлекторно выступают на глазах. Так бывает и с людьми, ухватившими великоватый кусок.

Впрочем, есть у слез крокодила другое поэтическое свойство – они служат пищей для тропических бабочек и пчел.