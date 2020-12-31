Адвокаты бывшего главы государственной корпорации "Укрбуд" Максима Микитас' заявили, что имеющееся в материалах дела переписки – сфальсифицированы. В Национальной полиции уверяют: это неправда.

В полиции говорят, что адвокаты Микитася обнародовали неправду

Защитники Максима Микитася обнародовали с помощью средств массовой информации недостоверные сведения. Что, мол, собранные во время досудебного расследования доказательства – ненадлежащие. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НПУ (Национальной полиции Украины).

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В НПУ настаивают:

"Все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Максим Микитась, являются надлежащими, допустимыми, санкционированными судом и оцененными прокурором".

В полиции также напомнили, что информацию из досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора. А за незаконное ее разглашение могут наказать даже лишением свободы на 5 лет.

Что говорят адвокаты Микитася

Адвокаты Микитася уверяют, что:

Не успели ознакомиться с материалами ходатайства об избрании фигуранту дела меры пресечения.

Имеется в материалах уголовного дела (о похищении человека) переписки могло быть сфальсифицировано другим подозреваемым - Черновым.

30 декабря в Шевченковском районном суде Киева Максиму Микитасю должны были избрать меру пресечения. Однако этого так и не произошло из-за отвода судьи.

Дело Микитася: что следует помнить

9 декабря похитили юриста, работавшего на Микитася. Похитители требовали 800 тысяч долларов, их задержали.

Тогда же Микитась заявил, что это якобы кто-то хочет заставить его замолчать таким вот образом.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении в похищении этого юриста.

В НАБУ заявили, что это подозрение Микитасю может помешать в расследовании дела против Татарова.