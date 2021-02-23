В Украине рядовые граждане значительно помогают повлиять на ситуацию в государстве. В частности, все, что теперь происходит, является продолжением Майдана.

Экс-заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак рассказал, что Революция Достоинства в значительной степени происходила для изменения государственного курса. Однако он отметил, что вся "система" в государстве до сих пор остается.

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Чумак заявил, что поддерживает протест граждан для изменения судебной системы в Украине. По его мнению, это тоже является вопросом национальной безопасности.

Последние решения по Олегу Татарову, Сергею Стерненку нам доказывают, что судебная реформа является первоочередной на сегодня, что это такая же национальная безопасность как санкции, как война,

– подчеркнул Чумак.

Суды – ручной инструмент управления государством

Экс-замгенпрокурора рассказал, что суды являются ручным инструментом управления государством. Поэтому ни одна власть не хочет от него избавляться, ведь они помогают решать споры, которые возникают, в том числе и для представителей власти.

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По мнению Чумака, из-за давления Запада в Украине смогли ввести все основные реформы. Он отметил, что этот фактор является важным.

"Именно из-за давления Запада мы смогли сделать все наши реформы, которые сейчас не дают властям спокойно работать и у нас получаются такие вот проблемы с судами, с попыткой поменять руководителей НАБУ, НАЗК", – отметил он.

Как заявил Чумак, вторым инструментом должно стать сознание общества, которое должно "проснуться".

Обратите внимание! В городах Украины 23 февраля 2021 года люди вышли в поддержку активиста Сергея Стерненка. Приморский суд Одессы приговорил его к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Подробнее об этом – читайте здесь.