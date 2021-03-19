Просят отменить санкции: Верховный Суд рассматривает иск китайских акционеров "Мотор Сичи"
Верховный Суд начал рассмотрение иска китайских компаний-акционеров "Мотор Сич". Они требуют отменить указы президента Владимира Зеленского о санкциях в отношении блокировки активов и запрета на въезд в страну руководителям компаний из Китая.
Источник:"РБК-Украина"
Верховный Суд просит Службу безопасности Украины предоставить доказательства, которые стали основой для рекомендаций СНБО относительно санкций, которые наложили в январе 2021 года. Об этом рассказали адвокаты акционеров.
Кстати Никто не говорил слово "национализация", – Данилов о "Мотор Сич"
Когда будут заседания суда
Судебные заседания назначили в Верховном суде на 5 апреля и 22 апреля 2021 года. Соответчиками будут СБУ и СНБО.
Какова позиция адвокатов
- Адвокаты рассказали, что китайские акционеры АО "Мотор Сич" Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Twinstar Holdings S.A утверждают, что не было обоснованных оснований для санкций. Говорят, что СБУ, внося предложение, нарушила установленные законом пределы полномочий.
- По мнению акционеров, указ президента противоречит Конституции.
- Также в заявлении обратили внимание, что в течение 4 лет с 2017 года акционеры лишены возможности оперативного управления или иного распоряжения своим имуществом и инвестициями в "Мотор Сич". То есть уверяют, что не могли совершать действия, которые несут угрозу национальным интересам или безопасности Украины.
Ситуация вокруг "Мотор Сич": последние новости
- СНБО 11 марта на заседании обсудила возвращение государству запорожского предприятия "Мотор Сич".
- Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Представитель МИД Китая Чжао Лицзян заметил, что интересы китайских компаний должны быть защищены.
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