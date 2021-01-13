Председатель Конституционного Суда Украины уже является подозреваемым, о чем его должным образом проинформировали. В Офисе генпрокурора отмечают, что никаких процессуальных действий в аэропорту не планируют.

Александр Тупицкий вечером 13 января возвращается с отдыха в Дубае. В Офисе генпрокурора изданию Интерфакс-Украина рассказали, что ждет главу КСУ по прибытии домой.

Читайте также Тупицкий ожидает "шоу с вручением подозрения" после возвращения в Киев: заявление

Глава КСУ уже имеет статус подозреваемого, он был уведомлен о подозрении надлежащим способом и по законной процедуре. Поэтому никаких процессуальных действий в аэропорту не планируется,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Ранее Тупицкий заявил, что ему из собственных источников стало известно о планируемом вручении подозрения вечером, 13 января, после возвращения его с семьей в Киев. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

Возможное новое подозрение Тупицкому: что известно

Вручение подозрения в аэропорту, по словам Тупицкого, является очередной попыткой дискредитировать его как судью и главу КСУ.

Кроме того, судья утверждал, что сейчас подозрение в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины ему не вручили.

О том, что Тупицкому могут выдвинуть еще одно подозрение, сообщил в телеграме бывший нардеп Сергей Лещенко. Речь идет о возможном нарушении главой КСУ статьи о превышении полномочий.

Узнайте больше Роскошный отдых в Дубае: в КСУ рассказали, сколько заплатил Тупицкий – фото

Отдых Тупицкого: что известно

Главу КСУ Владимир Зеленский временно отстранил от работы.

После этого Тупицкий уехал отдыхать в Дубай. СМИ сообщают, что с семьей он проживает в королевской вилле за 300 тысяч гривен в день. В КСУ, правда, такую информацию опровергают.

Больше о чиновнике, его доходах и скандальных решениях читайте по ссылке.

Что следует помнить об Александре Тупицком и скандале вокруг него / Инфографика 24 канала