Тупицкий – уже подозреваемый, процессуальных действий в аэропорту не будет, – Офис генпрокурора
Председатель Конституционного Суда Украины уже является подозреваемым, о чем его должным образом проинформировали. В Офисе генпрокурора отмечают, что никаких процессуальных действий в аэропорту не планируют.
Александр Тупицкий вечером 13 января возвращается с отдыха в Дубае. В Офисе генпрокурора изданию Интерфакс-Украина рассказали, что ждет главу КСУ по прибытии домой.
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Глава КСУ уже имеет статус подозреваемого, он был уведомлен о подозрении надлежащим способом и по законной процедуре. Поэтому никаких процессуальных действий в аэропорту не планируется,
– отметили в Офисе генпрокурора.
Ранее Тупицкий заявил, что ему из собственных источников стало известно о планируемом вручении подозрения вечером, 13 января, после возвращения его с семьей в Киев. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
Возможное новое подозрение Тупицкому: что известно
- Вручение подозрения в аэропорту, по словам Тупицкого, является очередной попыткой дискредитировать его как судью и главу КСУ.
- Кроме того, судья утверждал, что сейчас подозрение в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины ему не вручили.
- О том, что Тупицкому могут выдвинуть еще одно подозрение, сообщил в телеграме бывший нардеп Сергей Лещенко. Речь идет о возможном нарушении главой КСУ статьи о превышении полномочий.
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Отдых Тупицкого: что известно
- Главу КСУ Владимир Зеленский временно отстранил от работы.
- После этого Тупицкий уехал отдыхать в Дубай. СМИ сообщают, что с семьей он проживает в королевской вилле за 300 тысяч гривен в день. В КСУ, правда, такую информацию опровергают.
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Что следует помнить об Александре Тупицком и скандале вокруг него / Инфографика 24 канала
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