Судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка привлекли к дисциплинарной ответственности. Высший совет правосудия вынес ему предупреждение.

В отношении судьи открыли производство по пяти вероятным обстоятельствам нарушения. Но Палата рассмотрела дело и решила, что Бицюк нарушил нормы законодательства по одному факту.

Читайте также Судья Царевич возвращается: чем она прославилась

Какова позиция Бицюка

В одном из постановлений судья отметил, что в уголовном производстве составили и подписали уведомление о подозрении определенным лицам. Он заявил, что это заключение не соответствует материалам ходатайства.

В то же время следственный судья, как отметил Бицюк, в вопросе о продлении сроков досудебного расследования "не обязан решать вопрос о надлежащем вручении уведомления о подозрении".

Невыполнение требований процессуального законодательства

Дисциплинарная палата ВСП решила, что Бицюк сделал соответствующую ссылку из-за невыполнения требований процессуального законодательства. Поэтому приняла решение, что такие действия означают нарушение права лиц на справедливый суд из-за халатности.

Что этому предшествовало

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка не могли найти, чтобы доставить в суд.

В начале марта Антикоррупционный суд в шестой раз разрешил принудительный привод судьи.

Но 17 марта ВАКС отказал НАБУ в продолжении следствия.