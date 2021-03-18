Разрешил принудительно привести Вовка: ВСП вынес предупреждение судье Бицюку
Судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка привлекли к дисциплинарной ответственности. Высший совет правосудия вынес ему предупреждение.
Источник:Высший совет правосудия
В отношении судьи открыли производство по пяти вероятным обстоятельствам нарушения. Но Палата рассмотрела дело и решила, что Бицюк нарушил нормы законодательства по одному факту.
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Какова позиция Бицюка
В одном из постановлений судья отметил, что в уголовном производстве составили и подписали уведомление о подозрении определенным лицам. Он заявил, что это заключение не соответствует материалам ходатайства.
В то же время следственный судья, как отметил Бицюк, в вопросе о продлении сроков досудебного расследования "не обязан решать вопрос о надлежащем вручении уведомления о подозрении".
Невыполнение требований процессуального законодательства
Дисциплинарная палата ВСП решила, что Бицюк сделал соответствующую ссылку из-за невыполнения требований процессуального законодательства. Поэтому приняла решение, что такие действия означают нарушение права лиц на справедливый суд из-за халатности.
Что этому предшествовало
- Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка не могли найти, чтобы доставить в суд.
- В начале марта Антикоррупционный суд в шестой раз разрешил принудительный привод судьи.
- Но 17 марта ВАКС отказал НАБУ в продолжении следствия.
Коротко о "пленках Вовка"
- Судей ОАСК, в частности Павла Вовка, подозревают в попытке узурпации власти, которые якобы могли принимать решения в интересах конкретных политиков и представителей бизнеса.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи судей.
- В то же время сам Вовк утверждает, что не является подозреваемым по делу.
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