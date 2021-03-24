Высший совет правосудия отказался уволить главу Дарницкого райсуда Киева Татьяну Щасную. Ранее она не прошла переаттестацию из-за недобропорядочности.

Почему судью должны были уволить

2 года назад Высшая квалификационная комиссия судей решила, что Щасная не соответствует своей должности. Комиссия рекомендовала ВСП уволить ее. Однако 23 марта 2021 года Рада решила оставить Щасную на посту.

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Основанием для увольнения стало то, что члены Общественного совета добропорядочности обнаружили нарушения в декларациях судьи.

Родственники Щасной – госслужащие

Ее муж Эдуард работает в Счетной палате, а дочь Алина Руденко – в прокуратуре Киева. Зять Щасной также ранее работал в органах прокуратуры, а теперь он – адвокат.

Чем владеет семья

Семья Щасных владеет элитной недвижимостью – загородным домом и квартирами в столице, а также продолжает пользоваться служебным жильем.

К примеру, и судья, и ее еще одна дочь Елена имеют право на пользование домом Эдуарда Щасного в селе Петропавловское площадью 350 квадратных метров. Дом принадлежит Щасному с 2006 года.

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Судья владеет 2 квартирами в столице, которые она приобрела почти одновременно: в декабре и ноябре 2011 года. Несмотря на это, еще с 2002 года Щасная пользуется служебной квартирой площадью 93 квадратных метров.

Кроме жилья, в собственности супругов есть 3 земельных участка в Черниговской и Харьковской областях, а также гараж в Киеве.

Кроме того, Эдуарду принадлежит KIA Sportage 2017 года выпуска стоимостью почти 650 тысяч гривен.

Незадекларированное имущество

В 2018 году ProSud выпустило материал о состоянии Щасной. Активисты заметили во дворе имения Щасных два катера, которые не были внесены в декларацию. Также удалось найти еще одну квартиру судьи в Киеве, которая тоже не была задекларирована.



Дом мужа Татьяны Щасной