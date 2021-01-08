От полученного огнестрельного ранения в Ровненской области погиб фельдшер. Правоохранители разыскивают 34-летнего дубенчанина, причастного к умышленному убийству.

Злоумышленник открыл по компании, с которой поссорился, огонь из автоматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровненской области.

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Детали инцидента

В развлекательном заведении Дубно отдыхало несколько компаний. Примерно в 2 часа ночи 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно и цепляться к людям.

Между двумя компаниями на улице возникло столкновение и драка. Мужчина стрелял из оружия, похожего на автомат Калашникова.

Злоумышленник пытался скрыться

После стрельбы злоумышленник пытался уехать на своем автомобиле. В то же время он протаранил припаркованное транспортное средство, а затем врезался в стену. Водитель бросил руль и скрылся. Его машину поместили на территорию местного отдела полиции, оружие ищут.

Житель Дубна погиб

От полученного огнестрельного ранения сегодня, 8 января, погиб 23-летний житель Дубно. Правоохранители разыскивают 34-летнего дубенчанина, причастного к умышленному убийству,

– отметили в сообщении.

Очевидцы вызвали скорую, однако человек, который был фельдшером, умер. По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование. Проводят следственные и розыскные действия по месту нахождения злоумышленника.

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