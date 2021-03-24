В течение 2014 − 2016 годов волонтеры из гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" занимались поиском, эксгумацией и транспортировкой останков украинских военных, погибших во время военных действий на Донбассе. Их работа крайне сложная.

Об особенностях работы поисковиков и самых сложных аспектах рассказал глава миссии Ярослав Жилкин в интервью программе "11 вопросов". По его словам, самое трудное в его деятельности – взять на себя обязательство и не смочь его выполнить.

​Читать полностью Поиск погибших, боль матерей и мусор войны: откровенное интервью с поисковиком Ярославом Жилкиным

По его словам, сперва миссия не знала никаких обстоятельств – ни где работать, ни сколько работать. Они только знали, что надо срочно искать наших воинов.

Мы знали, что время в этом случае работает против нас. Каждый час, каждый день – это минус кто-то еще, кого мы не сможем никогда найти,

– рассказал Жилкин.

С чего началась работа миссии

Волонтер вспомнил, что когда собрали самую первую бригаду, уже выехали в расположение сектора "Б", ближе к "передку", там дали место. Первый выезд, по его словам, ничем особенным не увенчался.

"Второй день стал уже результативный. Тогда произошло осознание, что это огромный массив работы. Потому что площади – огромные, их надо было "прочесывать", – отметил волонтер.

Внимание! Сейчас поиск пропавших и погибших в зоне проведения ООС изменился. Миссия "Черный Тюльпан" больше этим не занимается, к процессу привлечен лишь проект ВСУ "Эвакуация 200".

Жилкин подчеркнул, что был большой диапазон точек соприкосновения и мало информации – приходилось опрашивать всех местных. Они поняли, "что это на луне".

"Поэтому я через несколько дней вернулся в Киев и начал звонить во все области с призывом найти людей, потому что силы таяли", – добавил Жилкин.

За месяц им удалось собрать 8 поисковых групп и 8 командиров. И на основе таких ротационных мероприятий смогли эту работу сделать систематической и регулярной.

О самых сложных аспектах работы

Волонтер рассказал, что самым тяжелым был "распорядок дня". Они ежедневно выезжали на украинский "передок", пересекали ничейную территорию – "ноль", оказывались под дулом автомата, приезжали на их блокпосты.

"Мы страдали от агрессии на той территории, где тебе никто не поможет. И в тот же вечер с такой процедурой возвращались. Многим это дало о себе знать", – подытожил волонтер.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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