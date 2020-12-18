Отдых во время пандемии: сколько украинцев посетили Турцию в 2020 году
Несмотря на пандемию коронавируса и риски заразиться украинцы в 2020 году активно ездили на отдых к морю. В частности, Турцию в этом сезоне посетили около миллиона украинцев.
Об этом на конференции украинских послов 18 декабря заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу, сообщает 24 канал.
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Заявление турецкого министра
Я счастлив знать, что 1 миллион украинских туристов посетили Турцию в этом году, несмотря на пандемию,
– сказал Чавошоглу.
Он добавил, что большинство украинцев останавливались на курортах Анталии, которая является малой родиной министра.
Карантин не для туристов
Комендантский час не распространяется на иностранных граждан. В отелях и аэропортах рестораны работают в привычном режиме. Туристы могут свободно перемещаться из одного города в другой при условии наличия документов на бронирование номера.
Сколько турок заразились коронавирусом
По состоянию на 17 декабря 2020 года коронавирус в Турции обнаружили у 1,96 миллиона человек. Всего с начала пандемии болезнь побороли 1,72 миллиона турок. В то же время умерли 17 364 человека.
Из-за резкого увеличения числа заболеваемости президент Турции Реджеп Эрдоган введет в стране круглосуточный комендантский час во время новогодних праздников.
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