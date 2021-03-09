Законопроект об отмене перевода часов Верховная Рада в первом чтении уже поддержала. Но ко второму чтению в документ могут ввести новую интересную норму.

Речь о предоставлении полномочий органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать время начала и окончания рабочего дня. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Важно помнить Переход на летнее время: когда в Украине переведут часы на час вперед

В Украине могут отказаться от сезонного перевода часов

На летнее и зимнее время в Украине часы вскоре могут прекратить переводить. Верховная Рада уже поддержала соответствующий законопроект – под номером 4201 – в первом чтении (277 – за, против него не голосовал никто).

Руслан Стефанчук подчеркнул: в переводе часов на летнее или зимнее время нужды нет, а полезность, целесообразность или экономичность таких действий так никто и не доказал.

Местные власти могут получить интересные полномочия по времени

Ко второму чтению законопроект 4201 могут дополнить. Например, новой нормой может стать, по словам Стефанчука, введение определенных особенностей в формировании графика рабочего дня в регионах.

Между первым и вторым чтением, думаю, появится норма – мы будем ее инициировать, – что органы местного самоуправления в случае необходимости могут устанавливать особенности начале рабочего дня,

– рассказал первый вице-спикер.

Местные власти, "если увидят, что есть разрыв во времени, то смогут установить, что работа в определенном регионе будет, например, на полчаса позже или раньше начинаться".

И важно понимать, что при любых условиях не идет речь о каком-либо "региональном времени". На всей территории Украины будет действовать единое время – киевское.

Коротко о переводе часов в Украине и мире

Идея перевода часов существует еще с конца XVIII века. Обосновывали его сначала желанием не тратить впустую дневной свет, потом – необходимостью экономить электроэнергию. Что касается Украины:

Перевод часов на нашей территории появился в начале ХХ века.

Сейчас это делают согласно постановлению правительства 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

По состоянию на 2021 эту функцию до сих пор ежегодно выполняют в 60 странах.