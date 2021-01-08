Работа КПВВ во время локдауна: как будут осуществлять пропуск
Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе работают в штатном режиме ежедневно от 8 до 16 часов. Такой порядок работы будет продолжаться и во время усиления карантинных мер.
Условия пересечения линии разграничения не будут меняться. Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.
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Каковы правила пребывания на КПВВ
Находиться в КПВВ можно с одетой защитной маской (респиратором) и соблюдением социальной дистанции с учетом нанесенной разметки. Во время проверки граждан, которые движутся с временно оккупированной территории Украины, проводится температурный скрининг.
КПВВ на Донбассе / Фото ООС
Для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации.
Продолжение блокировки пунктов
В ООС отметили, что оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда:
- "Счастье";
- "Золотое";
- "Гнутово";
- "Майорское";
- "Марьинка".
Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливают дважды в неделю: в понедельник и пятницу. В эти дни оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору.
Как будут работать КПВВ / Фото ООС
Как работают КПВВ: кратко
- В течение недели пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" к временно оккупированной территории Украины – 3 059 человек, на контролируемую территорию – 2 678 человек.
- Через КПВВ "Новотроицкое" – 105 граждан и 19 транспортных средств проехали в сторону временно оккупированного Донецка.
- В то же время 81 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.
- Также 18 человек оккупанты не допустили на временно оккупированную территорию Украины.
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