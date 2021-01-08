Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе работают в штатном режиме ежедневно от 8 до 16 часов. Такой порядок работы будет продолжаться и во время усиления карантинных мер.

Условия пересечения линии разграничения не будут меняться. Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

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Каковы правила пребывания на КПВВ

Находиться в КПВВ можно с одетой защитной маской (респиратором) и соблюдением социальной дистанции с учетом нанесенной разметки. Во время проверки граждан, которые движутся с временно оккупированной территории Украины, проводится температурный скрининг.



КПВВ на Донбассе / Фото ООС

Для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации.

Продолжение блокировки пунктов

В ООС отметили, что оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда:

"Счастье";

"Золотое";

"Гнутово";

"Майорское";

"Марьинка".

Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливают дважды в неделю: в понедельник и пятницу. В эти дни оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору.



Как будут работать КПВВ / Фото ООС

Как работают КПВВ: кратко