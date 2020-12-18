В ходе расследования катастрофы самолета Ан-26 возле Чугуева были многочисленные нарушения при подготовке и осуществления полетов. В частности, в самолет пустили лиц, которые вообще не должны были там быть.

Во время "кризисной ситуации" на борту руководство не приняло достаточно мер, чтобы избежать катастрофы. Об этом заявил заместитель руководителя Специализированной военной прокуратуры в оборонной сфере Сергей Личик, сообщает "Укринформ".

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По его словам, полет разрешили с нарушением как правил эксплуатации самолета, так и осуществление полетов.

Обратите внимание! Сергея Дроздова подозревают в халатности, которая привела к падению самолета Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года. Генерал-лейтенант возглавляет Воздушные силы ВСУ с 2015 года. Подробнее об этом – читайте здесь.

Начальник отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок заявил, что к полетам допустили курсантов-летчиков, не имевших опыта управления нагруженным самолетом.

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Как он отметил, командующий утвердил концепцию подготовки летного экипажа одновременно с обучением курсантов-летчиков, а также с курсантами-штурманами. Приймачок рассказал, что такие действия являются незаконными.

Поскольку предусмотрели их одновременное обучение, а курсанты-летчики не имели права выполнять полет с нагрузкой и пассажирами, то их допустили к этой посадки незаконно,

– отметил следователь ГБР.

По словам Приймачка, командира экипажа также допустили к полету с нарушениями. Следователь рассказал, что он не обновлял навыки ночных полетов более 11 месяцев, а это запрещено документами. Приймачок отметил, что на борту не было и помощника командира экипажа.

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В то же время Личик добавил, что более подробную информацию об этом сообщат после получения результатов следственных действий.

Подробнее о катастрофе самолета Ан-26 возле Чугуева – читайте по ссылке.