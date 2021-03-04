Во время карантина украинцы стали больше пить кофе вне дома, – исследование
За время карантина, из-за пандемии коронавируса, украинцы стали больше пить кофе за пределами своего дома. Так, количество выпитых чашек кофе выросло до 15 в неделю, из которых 6 – вне дома.
Источник:24 канал
68% украинцев предпочитают кофе "с собой". Об этом говорится в результатах исследования "Кантар Украина" по заказу Макдональдс.
Важно Сколько чашек кофе повышают риски заболеваний сердца: исследование
Какой кофе любят украинцы
- 55% населения покупают кофе с молоком.
- 45% – черный кофе.
В тройке самых любимых кофейных напитков украинцев есть:
- латте,
- капучино,
- американо.
С чем пьют кофе
- 61% опрошенных любит пить кофе без сладостей,
- 19% – отдают преимущество сладостям,
- 16% кофеманов добавляют к своему напитку сиропы.
Почему люди пьют кофе
Среди самых распространенных причин потребления кофе украинцы назвали: желание удовлетворить потребности, взбодриться и зарядиться энергией, расслабиться и отдохнуть, побаловать себя и насладиться моментом.
Интересно Кофемания: как вырос импорт кофе за последние 5 лет
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter