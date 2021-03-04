За время карантина, из-за пандемии коронавируса, украинцы стали больше пить кофе за пределами своего дома. Так, количество выпитых чашек кофе выросло до 15 в неделю, из которых 6 – вне дома.

68% украинцев предпочитают кофе "с собой". Об этом говорится в результатах исследования "Кантар Украина" по заказу Макдональдс.

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Какой кофе любят украинцы

55% населения покупают кофе с молоком.

45% – черный кофе.

В тройке самых любимых кофейных напитков украинцев есть:

латте,

капучино,

американо.

С чем пьют кофе

61% опрошенных любит пить кофе без сладостей,

19% – отдают преимущество сладостям,

16% кофеманов добавляют к своему напитку сиропы.

Почему люди пьют кофе

Среди самых распространенных причин потребления кофе украинцы назвали: желание удовлетворить потребности, взбодриться и зарядиться энергией, расслабиться и отдохнуть, побаловать себя и насладиться моментом.

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