Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская приняла участие в заседании "Люблинского треугольника" 29 января. Она выразила свое видение ситуации в Беларуси и объяснила, чего ожидает от международного сообщества.

Источник: 24 канал

Люблинский треугольник без Беларуси является немного неполным. Такое мнение во время брифинга 29 января выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Мы бы хотели, чтобы в конце концов демократическая Беларусь присоединилась и превратила Люблинский треугольник в Люблинский квадрат. Но время для этого еще не пришло", – подчеркнул он.

Кризис в Беларуси влияет не только на двусторонние отношения страны с соседями, но и на ситуацию в регионе в целом. Именно поэтому разговор с Тихановской состоялся в региональном формате,

– рассказал Кулеба.

И заверил, что Украина последовательно поддерживает белорусский народ в его борьбе за демократические преобразования. "Нам всем хорошо известна позиция Лукашенко. Теперь мы услышали мнение противоположной стороны", – отметил он.

О диалоге с Лукашенко

Кулеба отметил, что "Люблинский треугольник" готов к разговору с Лукашенко. Ведь Украина, Польша и Литва еще с начала кризиса в Беларуси предложили свои услуги для содействия и выхода Беларуси на демократический вектор развития.

Никто ни от кого не закрывается. Но если говорить – то должно быть взаимное уважение. И только если белорусская сторона действительно этого захочет. Навязываться не будем, но мы открыты к общению,

– подчеркнул министр.

"Все, что может сейчас помочь прекратить насилие в Беларуси и обеспечить там демократические трансформации, является предметом для разговора, к которому мы готовы", – заверил он.

И отметил, что 29 января министры иностранных дел обсудили то, что делает каждая страна для поддержки белорусского народа. И будут и в дальнейшем обмениваться своим опытом и синхронизировать определенные шаги.

Справка. "Люблинский треугольник" – это платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной.