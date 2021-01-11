"Временные неудобства": Дубинский отреагировал на санкции США
Скандальный народный депутат Александр Дубинский отреагировал на санкции США из-за "пленок Деркача". Политик говорит, что это принесет ему временные неудобства.
Нардеп убеждает якобы он не имеет отношения к выборам в США, а также к обнародованию "пленок нардепа Андрея Деркача". Об этом Дубинский сообщил в фейсбуке.
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Дубинский пригрозил, что его дальнейшие действия будут иметь юридический характер.
Вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически способствует коррупции в Украине,
– утверждает политик.
Также нардеп говорит, что так он якобы отстаивает украинские интересы.
Почему США наложили санкции на Дубинского
- Штаты ввели санкции против окружения нардепа Андрея Деркача. Среди них – Дубинский, а также беглый экс-нардеп Александр Онищенко. Все из-за вмешательства в американские выборы президента.
- Санкции наложили и на несколько украинских информационных ресурсов.
- Дело в том, что в мае 2020 года Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии демократа Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
- Разговоры якобы касались расследовавших дела компании Burisma, в которой работал сын Байдена.
- В Украине начали уголовное производство в отношении пленок. Правдивость разговоров проверяют.
- Кстати, сам Деркач попал под санкции США еще в сентябре 2020 года.
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