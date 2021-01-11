Скандальный народный депутат Александр Дубинский отреагировал на санкции США из-за "пленок Деркача". Политик говорит, что это принесет ему временные неудобства.

Нардеп убеждает якобы он не имеет отношения к выборам в США, а также к обнародованию "пленок нардепа Андрея Деркача". Об этом Дубинский сообщил в фейсбуке.

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Дубинский пригрозил, что его дальнейшие действия будут иметь юридический характер.

Вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически способствует коррупции в Украине,

– утверждает политик.

Также нардеп говорит, что так он якобы отстаивает украинские интересы.

Важно! Еще в ноябре 2019 года Дубинский вместе с Деркачем провели совместную пресс-конференцию. Она касалась якобы международной коррупции с участием граждан США и Украины.

Почему США наложили санкции на Дубинского