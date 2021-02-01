Вражеский беспилотник и обстрелы: как прошли сутки на Донбассе
За сутки 31 января боевики 9 раз нарушали режим тишины на оккупированном Донбассе. К счастью, среди украинских воинов нет погибших или раненых.
Источник: Операция объединенных сил
Боевики били из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Где было горячее всего
- Вблизи Лебединского оккупанты били из миномета 82-го калибра.
- Недалеко от Песков боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов.
- Возле опытного российские оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия.
- В районе Авдеевки оккупанты били из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.
- Кроме того, российские боевики для корректировки огня применили беспилотник типа "Крыло". Однако его удалось вовремя обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы.
Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в зоне ООС. О всех нарушениях режима тишины со стороны России украинские защитники сообщили ОБСЕ.
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