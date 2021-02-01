За сутки 31 января боевики 9 раз нарушали режим тишины на оккупированном Донбассе. К счастью, среди украинских воинов нет погибших или раненых.

Источник: Операция объединенных сил Боевики били из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Актуально Украинские танкисты показали готовность отвечать на провокации России: мощное видео Где было горячее всего Вблизи Лебединского оккупанты били из миномета 82-го калибра. Недалеко от Песков боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов. Возле опытного российские оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия. В районе Авдеевки оккупанты били из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, российские боевики для корректировки огня применили беспилотник типа "Крыло". Однако его удалось вовремя обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы. Обратите внимание! С начала суток 1 февраля оккупанты 1 раз нарушили режим тишины. Возле Авдеевки они обстреляли позиции ВСУ из ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в зоне ООС. О всех нарушениях режима тишины со стороны России украинские защитники сообщили ОБСЕ.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала