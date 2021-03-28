Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе нужны консультации лидеров "нормандской четверки". Однако относительно переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского могут возникнуть проблемы.

Об этом Леонид Кравчук сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Пока информации о возможных переговорах в "нормандском формате" нет.

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Сейчас идут консультации, – Кравчук

Я знаю, что идут консультации, вопрос непростой. Думаю, не будет проблем с консультациями с канцлером Германии и президентом Франции. Могут, по моему мнению, возникнуть проблемы по поводу консультаций с президентом Путиным. Но пока фактов, свидетельствующих о том, ошибаюсь ли я, или они о чем-то договорились, у меня, к сожалению, нет,

– подчеркнул Кравчук.

Кравчук считает, что даже с агрессором нужно говорить

Киев должен быть активен по организации переговоров, считает глава делегации. Международное сообщество должно видеть шаги для урегулирования ситуации.

Даже с агрессором, с врагом надо встречаться, когда речь идет о жизни людей, мире в Украине. Надеемся, что если все вместе предложат какие-то новые схемы, дорожную карту, предложения, встречные планы – возможно, это повлияет на Россию,

– добавил Кравчук

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26 марта произошло смертельное обострение на Донбассе

Отметим, что 26 марта произошло обострение на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погибли сразу 4 наших героев. По мнению Кравчука, Россия не будет действовать гуманно, потому что желает полного уничтожения Украины. Киев, в свою очередь, будет выполнять Минские договоренности. Что касается Кремля, то его могут остановить только усилия мирового сообщества.