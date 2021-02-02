За сутки 1 февраля боевики 5 раз нарушили режим тишины на оккупированном Донбассе. Боевых потерь среди украинских героев, к счастью, нет.

Источник: Операция объединенных сил Боевики били из автоматических станковых, ручного противотанкового и подствольного гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Актуально С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ насчитала почти 7 тысяч случаев нарушения Где было горячее всего Вблизи Авдеевки оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. В районе Пищевика боевики били из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Новомихайловки российские боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

боевики били из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку от российские боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Возле Южного враги обстреляли позиции ВСУ из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обратите внимание! С начала суток 2 февраля оккупанты не нарушали режим тишины. Украинские воины контролируют ситуацию в зоне ООС.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала