Били из гранатометов: как прошли сутки на Донбассе
За сутки 1 февраля боевики 5 раз нарушили режим тишины на оккупированном Донбассе. Боевых потерь среди украинских героев, к счастью, нет.
Источник: Операция объединенных сил
Боевики били из автоматических станковых, ручного противотанкового и подствольного гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Актуально С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ насчитала почти 7 тысяч случаев нарушения
Где было горячее всего
- Вблизи Авдеевки оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
- В районе Пищевика боевики били из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от Новомихайловки российские боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
- Возле Южного враги обстреляли позиции ВСУ из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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