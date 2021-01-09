Накануне пророссийские боевики обстреляли рабочую бригаду, которая ремонтировали водопровод "Горловка – Торецк". Донецкая областная прокуратура начала расследование.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщили на странице Донецкой областной прокуратуры в фейсбуке.

Что было раньше Ремонтировали водопровод "Горловка – Торецк": российские оккупанты обстреляли рабочую бригаду

Известно, что обстрел ремонтной бригады произошел 8 января примерно в 11:00. Боевики открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов в районе села Южное.

Через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, противник снова открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде,

– говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к преступлению. В то же время украинская сторона подготовила письменную ноту ОБСЕ, в котором сообщила о провокации боевиков.

Что этому предшествовало

Несколько дней подряд почти 38 тысяч жителей Торецка и окружающих населенных пунктов Донецкой области оставались без воды.

Все из-за аварии водопровода "Горловка – Торецк", случившейся еще 4 января.

Такая ситуация на водопроводе случается не впервые. Такие же аварии несколько раз были здесь в 2018 году. Тогда поломки не могли отремонтировать из-за обстрелов на фронте.

Обратите внимание! В течение 8 января войска оккупанта на Донбассе 9 раз нарушили перемирие. Били традиционно из минометов, гранатометов и пулеметов, а также враг применил стрелковое оружие.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала