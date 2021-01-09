Враг обстрелял бригаду ремонтников на Донбассе: прокуратура начала расследование
Накануне пророссийские боевики обстреляли рабочую бригаду, которая ремонтировали водопровод "Горловка – Торецк". Донецкая областная прокуратура начала расследование.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщили на странице Донецкой областной прокуратуры в фейсбуке.
Что было раньше Ремонтировали водопровод "Горловка – Торецк": российские оккупанты обстреляли рабочую бригаду
Известно, что обстрел ремонтной бригады произошел 8 января примерно в 11:00. Боевики открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов в районе села Южное.
Через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, противник снова открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде,
– говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к преступлению. В то же время украинская сторона подготовила письменную ноту ОБСЕ, в котором сообщила о провокации боевиков.
Что этому предшествовало
- Несколько дней подряд почти 38 тысяч жителей Торецка и окружающих населенных пунктов Донецкой области оставались без воды.
- Все из-за аварии водопровода "Горловка – Торецк", случившейся еще 4 января.
- Такая ситуация на водопроводе случается не впервые. Такие же аварии несколько раз были здесь в 2018 году. Тогда поломки не могли отремонтировать из-за обстрелов на фронте.
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