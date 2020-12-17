Друг мэра Харькова Геннадия Кернеса рассказал о последних днях жизни политика. Сначала состояние городского головы улучшилось, однако затем произошло значительное ухудшение.

Что говорит друг Кернеса

Несмотря на трубку в горле, Кернес нормально говорил. Об этом рассказал бизнесмен Павел Фукс, сообщает "Страна". Последний раз мужчина разговаривал с мэром 2 дня назад.

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У него была нормальная речь... Мы обрадовались, что он поднимался, а потом через 2 дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет,

– отметил Фукс.

Бизнесмен добавил, что потом в голосе Кернеса была слабость. Политик говорил, что колет и болит сердце.

Что известно о смерти Кернеса

Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Политик находился там с сентября из-за осложнений коронавируса.

Несмотря на то, что в октябре врачи давали более или менее оптимистичные прогнозы, в декабре состояние Кернеса значительно ухудшилось. У него отказали обе почки.

Кернеса похоронят в Харькове на следующей неделе.

Сейчас исполнять обязанности мэра будет Игорь Терехов.

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