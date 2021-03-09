Днепровские врачи привели в чувство воина, который получил пулевое ранение в голову
Российские наемники 5 марта ранили на Донбассе украинского защитника. Воина оперативно доставили в больницу Днепра, где ему провели операцию. Сейчас угрозы для жизни бойца нет, однако у него парализована правая часть тела.
Источник:фейсбук Сергея Рыженко
О состоянии раненого на Донбассе украинского защитника рассказал главный врач Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
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В больницу Днепра доставили раненого бойца
Военный пострадал в результате атаки войск оккупанта вблизи Красногоровки. В больницу Днепра был госпитализирован 5 марта.
В реанимацию политравмы поступил раненый в голову боец – 32-летний Владислав с Кировоградщины,
– отметил главный врач.
По словам Рыженко, снайперская пуля прошила воину голову навылет. Входное отверстие в теменной, а выходное – в затылочной области. В результате сильно повреждено левое полушарие мозга.
В больницу имени Мечникова военного доставили бортом. Мужчина находился в коме, его сразу же взяли в операционную. Там нейрохирурги удалили костные обломки и разрушенные участки мозга.
В каком состоянии воин сейчас
Все эти дни шла борьба за жизнь украинского защитника.
На сегодня (9 марта – 24 канал) состояние удалось стабилизировать. К Владиславу вернулось сознание. Наконец можем сказать, что угрозы для жизни нет,
– отметил главный врач.
Однако вся правая половина тела у бойца остается парализованной. К счастью, центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока удается спасти.
Военный может разговаривать и понимает язык. Но его ждет длительное лечение и реабилитация.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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