Российские наемники 5 марта ранили на Донбассе украинского защитника. Воина оперативно доставили в больницу Днепра, где ему провели операцию. Сейчас угрозы для жизни бойца нет, однако у него парализована правая часть тела.

О состоянии раненого на Донбассе украинского защитника рассказал главный врач Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

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В больницу Днепра доставили раненого бойца

Военный пострадал в результате атаки войск оккупанта вблизи Красногоровки. В больницу Днепра был госпитализирован 5 марта.

В реанимацию политравмы поступил раненый в голову боец – 32-летний Владислав с Кировоградщины,

– отметил главный врач.

По словам Рыженко, снайперская пуля прошила воину голову навылет. Входное отверстие в теменной, а выходное – в затылочной области. В результате сильно повреждено левое полушарие мозга.

В больницу имени Мечникова военного доставили бортом. Мужчина находился в коме, его сразу же взяли в операционную. Там нейрохирурги удалили костные обломки и разрушенные участки мозга.

В каком состоянии воин сейчас

Все эти дни шла борьба за жизнь украинского защитника.

На сегодня (9 марта – 24 канал) состояние удалось стабилизировать. К Владиславу вернулось сознание. Наконец можем сказать, что угрозы для жизни нет,

– отметил главный врач.

Однако вся правая половина тела у бойца остается парализованной. К счастью, центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока удается спасти.

Военный может разговаривать и понимает язык. Но его ждет длительное лечение и реабилитация.

Справка. В течение 5 марта российский наемники 3 раза нарушили режим перемирия. Украина через мониторинговую группу ОБСЕ трижды просила боевиков восстановить тишину, однако оккупанты игнорировали просьбы. В результате вражеских обстрелов пострадал украинский защитник, врачи тогда сообщили, что он в тяжелом состоянии.



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