Ольга Глива погибла 4 февраля во время пожара в COVID-больнице в Запорожье. До последнего момента она спасала жизни пациентов. Верховная Рада призвала президента Владимира Зеленского дать погибшей звание Героя Украины.

Соответствующий депутатский запрос инициировал нардеп от "Батькивщины" Валентин Наливайченко. 5 марта его поддержали парламентарии.

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"За" были 211 нардепов, еще один – против. Далее – слово за президентом Зеленским.

Жертвами пожара в Запорожье стали 4 человека

Пожар в коронавирусной больнице в Запорожье произошел 4 февраля. В реанимации, по предварительным выводам, взорвался аппарат ИВЛ. Жертвами трагедии стали 4 человека. Еще двое пострадавших.

Среди жертв трагедии была и 26-летняя врач-анестезиолог Ольга Глива. Она до последнего спасала жизнь пациента, проводя интубацию.

Что известно об Ольге Гливе

Ольга была выпускницей Запорожского медицинского университета.

Медучреждение Глива закончила только в 2020 году.

У погибшей анестезиолога был диплом с отличием.

Попрощались с погибшей 7 февраля в Кропивницком.

Данные на основе информации Запорожского медицинского университета.