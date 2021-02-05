Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки: детали о законе
Бумажные трудовые книжки уходят в прошлое. Верховная Рада 5 февраля приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". "За" проголосовали 265 народных избранников.
Источник:24 канал
В документе говорится о введении учета в электронной форме, а также урегулировании автоматического назначения пенсии через электронный кабинет.
Ранее Бумажные трудовые книжки исчезнут: что будет вместо них и какие существуют риски
Главные изменения по закону:
- От бумажных трудовых книжек будут отказываться постепенно. Переходный период составляет 5 лет.
- После того, как информация о работнике будет внесена в Государственный реестр, работодатель должен выдать бумажную трудовую книжку на руки.
- Переход к электронным трудовым книжкам позволит уменьшить расходы работодателей на бумажный документооборот и упростит доступ к информации.
- Доступ к данным о стаже работы будет для назначения выплат по общеобязательного государственного страхования. В частности, речь о потере работоспособности.
- Доступ к информации позволит формировать предложения, которые существуют на рынке труда.
- Электронные трудовые книжки обеспечат невозможность потери документов, фальсификаций и внесение недостоверных данных.
- Также благодаря электронным книгам будет возможно ввести автоматическое назначение пенсий и соцвыплат.
- Для этого на веб-портале Пенсионного фонда создадут электронные кабинеты.
Данные с сайта Верховной Рады
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter