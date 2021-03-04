Парламент 4 марта провалил голосование за сразу несколько законопроектов по формированию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Формировать комиссию не позволили финансовому комитету Верховной Рады.

Не удалось собрать достаточно голосов за законопроект №4351-1. Также провалили голосование за альтернативные документы №4351-4351-2.

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Что предлагали в законопроекте №4351-1

В первом законопроекте предлагали привлечь к формированию состава комиссии только финансовый комитет. Он и должен был определять 5 членов конкурсной комиссии. А уже эта конкурсная комиссия должна была выбирать претендентов на членство в уполномоченном органе по азартным играм и лотереям.

Пока нет однозначного ответа, кто должен формировать Комиссию

Сейчас, согласно действующему закону, нет однозначности относительно отбора Комиссии. Ее должен формировать Кабмин с привлечением в конкурсную комиссию кандидатов от финкомитета, другое положение закона противоречит этому. Мол, это должна быть комиссия из высшего корпуса госслужбы по общей процедуре отбора госслужащих.

Обратите внимание! В комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, надеялись, что законопроект №4351-1 примут за основу и в целом.

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Постановление О Комиссии Кабмин принял в сентябре 2020

Отметим, что, согласно постановлению Кабмина, в Комиссии по вопросам регулирования азартных игр и лотерей должно быть 230 сотрудников. Из них – 1 председатель и 6 членов комиссии.