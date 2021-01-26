В Верховной Раде хотят принять законопроект об ускоренной регистрации вакцины против COVID-19. Речь пойдет об экстренном использовании препаратов в условиях пандемии.

Источник: 24 канал

Надеются, что парламент примет закон во время заседания в четверг, 28 января. Об этом рассказала Ольга Стефанишина, нардеп фракции "Голос" и член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

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Однако спикер Дмитрий Разумков добавил, если не удастся проголосовать на этой неделе, то парламент, вероятно, проголосует на следующей.

Основные положения

По словам нардепа, этот законопроект действительно готовился в турборежиме. Речь идет об экстренном использовании вакцины в условиях пандемии, когда большинство препаратов еще не получили официальную регистрацию в странах мира.

Нам предлагается тоже воспользоваться такой возможностью и разрешить экстренное использование. Это делают сейчас, потому что до сих пор никакой вакцины в Украине еще нет и иммунизация еще не началась,

– объяснила нардеп.

Она добавила, что текст законопроекта пока не совершенен. В будущем будут делать все возможное, чтобы другие вакцины попадали в Украину без преград.

Какую вакцину можно будет использовать по ускоренной процедуре

Нардеп заверила, что есть конкретный перечень стран. В частности, хотят разрешить для экстренной регистрации только те вакцины, которые разрешены в странах Европейского Союза, США, Канаде, Японии, Великобритании, Швейцарии.

Минздрав также просил внести в этот перечень Китайскую Народную Республику и Индию.

Напомним. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от COVID-19 начнется в феврале, когда Украина получит первый миллион доз вакцин.

Вакцинация в Украине: главное

По данным Офиса Президента, Украина получит вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.

Первую партию вакцины в 700 тысяч доз должны доставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. В общем говорится о 1,9 миллиона доз вакцины, которые поставят в феврале.

В то же время Украина ожидает первые поставки вакцины и по программе COVAX. Ранее заявляли о марте.

В целом было запланировано 4 этапа и приоритетные группы. Правда, в Минздраве заявляли, что его будут обновлять.



Правительственный план вакцинации украинцев / Инфографика 24 канала