Вплив Святого Байдена, – Фурса розповів про зрушення у справі "Приватбанку"
В аеропорту "Бориспіль" детективи Національного антикорупційного бюро розслідувань зняли з літака одного з фігурантів у справі "Приватбанку". Володимир Яценко намагався покинути Україну приватним рейсом.
Источник:24 канал
Цього зрушення чекали останні 3 роки. Про це повідомив в ефірі інвестиційний банкір Сергій Фурса.
До теми Інформацію злили фактично одразу, – Шабунін про спецоперацію НАБУ у "Борисполі"
Хто вплинув на ситуацію
Ще кілька днів тому генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що підозри у справі "Приватбанку" неможливо підписати, але тепер передумала. За словами Фурси, можливо, вона "наводила туману", щоб спочатку налякати, а потім підписати.
А може, це вплив Святого Байдена – нового українського святого. Після його призначення ми побачили санкції проти Медведчука і його каналів. А зараз – раптове зрушення у справі щодо Коломойського,
– він зазначив.
Чому Яценко перший
Володимир Яценко, як зауважив експерт, перший, тому що він очолював напрямок у "Приватбанку", який "виводив" гроші на рахунки власників.
Фурса додав: "Саме тому, напевно, йому першому (підписали підозру – 24 канал), бо це його напрямок. Звісно, до цієї справи було залучене все правління. І звісно головні фігуранти – Коломойський і Боголюбов".
Спецоперація НАБУ у "Борисполі": коротко
- Правоохоронці посадили в аеропорту "Борисполя" літак з фігурантом справи "Приватбанку" – першого заступника голови правління банку у 2016 році Володимира Яценка. Його звинувачують у розтраті коштів "Приватбанку" в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
- Нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко заявив про підозру, що до втечі фігуранта причетний Ігор Коломойський, адже, можливо, саме на літаку його авіакомпанії Windrose полетів менеджер.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вже погодила повідомлення про підозру.
Поделиться новостью