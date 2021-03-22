Впервые за все годы оккупации Донбасса Россия заявила о намерении открыть на оккупированной территории офис русской партии. Речь идет о партии "Справедливая Россия – За правду".

Офис российской партии хотят открыть в оккупированном Донецке. Председатель фракции "Справедливой России" в Государственной думе Сергей Миронов даже назначил представителя партии на оккупированном Донбассе.

Важно Принудительная паспортизация: заместителю главы "миграционной службы "ДНР" сообщили о подозрении

Известно, что им стал помощник Миронова Алексей Жигулин. Кроме того, в Донецке планируется открытие представительского центра, который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот центр будет содействовать в получении российского гражданства, а также в реализации избирательных прав лиц с российским паспортом.

Ранее представитель оккупированного Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш говорил, что неподконтрольные районы становятся "серой зоной для избирательного процесса в России" и полем для фальсификаций.

Российские паспорта на оккупированных территориях