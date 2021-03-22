Впервые за время оккупации российская партия открывает офис в Донецке
Впервые за все годы оккупации Донбасса Россия заявила о намерении открыть на оккупированной территории офис русской партии. Речь идет о партии "Справедливая Россия – За правду".
Офис российской партии хотят открыть в оккупированном Донецке. Председатель фракции "Справедливой России" в Государственной думе Сергей Миронов даже назначил представителя партии на оккупированном Донбассе.
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Известно, что им стал помощник Миронова Алексей Жигулин. Кроме того, в Донецке планируется открытие представительского центра, который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот центр будет содействовать в получении российского гражданства, а также в реализации избирательных прав лиц с российским паспортом.
Ранее представитель оккупированного Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш говорил, что неподконтрольные районы становятся "серой зоной для избирательного процесса в России" и полем для фальсификаций.
Российские паспорта на оккупированных территориях
- 17 июня 2020 года вступил в силу закон, который упростил получение гражданства для украинцев и белорусов. Ранее Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма и Донбасса.
- Ни Украина, ни мировое сообщество не признает паспорта России, которые получают жители оккупированных территорий Украины.
- В течение 2020 года 409,55 тысячи украинцев получили российское гражданство. Такими данными похвастались миграционные органы России.
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